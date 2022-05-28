"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı", İzmir'de başladı - Son Dakika
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"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı", İzmir'de başladı

28.05.2022 16:53
"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı", İzmir'de başladı

"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtlarının Bugünü ve Geleceği Çalıştayı", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde başladı.

"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtlarının Bugünü ve Geleceği Çalıştayı", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde başladı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalıştayın açılış töreni, üniversitenin Çiğli Ana Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış törenine, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tömörbaatır Yadmaa, Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Din Politikaları Baş Danışmanı Bum Oschir Dulam, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de aralarında olduğu çok sayıda akademisyen katıldı.

Rektör Saffet Köse, çalıştaya ev sahipliği yaptıkları için büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Enstitüsünün (İKÇÜ MUIS) kuruluşunda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın büyük katkısı olduğunu vurgulayan Köse, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Din Politikaları Baş Danışmanı Bum Oschir Dulaam, Moğolistan topraklarındaki Türk tarihine ilişkin kalıntıların önemine dikkati çekti.

Batı dünyasının göçebe kültürleri medeniyetsiz ve barbar olarak görmeye devam ettiğini savunan Dulaam, "Ancak bu düşünce bilimsel olarak kabul görmemektedir. Moğol ve Türk halkları göçebeydi. Bizim atalarımız barbar değildi, büyük medeniyetler kuran insanlardır. İki ülkede bulunan tarihi kalıntılar atalarımızın kurduğu büyük medeniyetlerinin kanıtıdır." dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, kurumun Türk yazıtları üzerine çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Açılış töreninin ardından çalıştaya, Balçova Termal Otel'de yapılan oturumlarla devam edildi.

Çalıştay, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün (İKÇÜ MUİS) Moğolistan Kültürel Miras Merkezi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği, Türk Dil Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekleriyle düzenleniyor.

1 Haziran'a kadar sürecek çalıştayın sonunda sonuç bildirgeleri Türk ve Moğol makamlarıyla paylaşılacak, bildiri ve tartışmalar kitap olarak yayımlanacak.

Çalıştayın ikincisi ise 1-7 Ağustos'ta Moğolistan'da düzenlenecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı', İzmir'de başladı - Son Dakika


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