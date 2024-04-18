Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi

Muğla\'da nefesli çalgılar konseri verildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Sinan Çelik, Erhan Özden, Erhan Tekin, Haydar Tanrıverdi, Murat Toraman, Mustafa Eke ve Adil Bedel'in çaldığı nefesli çalgılarla birçok eser seslendirildi. Programa katılanlar da eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar da düzenlemeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

18.04.2024 23:07
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Muğla'da nefesli çalgılar konseri düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ercan Kılkıl'ın şefliğinde gerçekleşen konserde, Sinan Çelik kaval, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ney, Erhan Tekin ney ve dudak zurna, Haydar Tanrıverdi kaval, Murat Toraman kaval ve sipsi, Mustafa Eke ve Adil Bedel de kaval ve sipsi ile eserleri seslendirdi.

Programa katılanlar birçok esere eşlik etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da etkinlik sonunda konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Murat Toraman, Erhan Tekin, Sinan Çelik, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi - Son Dakika

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