Narman Peri Bacaları\'nda Bayram Yoğunluğu

Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacalarında Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

12 kanyondan oluşan ve ABD'deki Büyük Kanyon ile benzerlik gösteren bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, oluşumu yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayanan ve halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak bilinen peri bacalarını gezdi.

Yoğunluğun yaşandığı yerleşkede ziyaretçiler, kızıl vadiler arasında fotoğraf çekildi.

Bazı ziyaretçiler de kızıl ve yeşilin buluştuğu vadilerde at binip keyifli vakit geçirdi.