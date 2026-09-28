Öğrencilik döneminde ilgi duyduğu motifleri çeyrek asırdır nakşediyor - Son Dakika
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Öğrencilik döneminde ilgi duyduğu motifleri çeyrek asırdır nakşediyor

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Öğrencilik döneminde ilgi duyduğu motifleri çeyrek asırdır nakşediyor
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- Tezhip sanatıyla eser üreten usta öğretici Mustafa Türker: "Bir tablo 15-20 günde ortaya çıkıyor. Desenin yoğunluğuna göre farklılık gösterebiliyor, üç ay uğraştığımız çalışmalar da oluyor"

Malatya'da yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Türker, lise döneminde ilgi duyduğu motifleri çeyrek asırdır tezhiple nakşediyor.

Lise eğitimine başladığı dönemde Osmanlı Dönemi'nde hat ve tezhip sanatının yoğun olarak kullanıldığını gören Türker, tezhip sanatına ilgi duymaya başladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra 2001'de Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nü kazanan Türker, eğitimini tamamlamasının ardından farklı yerlerde sanatını icra etti.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde 2011'den itibaren usta öğretici olarak görev yapan Türker, tezhip çalışmalarını da sürdürüyor.

Mustafa Türker, AA muhabirine, 25 yıldır uğraştığı tezhip sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

Hat ve tezhip sanatıyla yakından ilgilendiğini anlatan Türker, şöyle konuştu:

"Tezhip her zaman beni daha çok cezbetti. Üniversite yıllarından sonra halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik yapıyorum. Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünde tezhip öğreticiliği yapıyorum. Renklerle uğraşmak hoşuma gidiyor. Tasarım yapmanın benim için cazibesi var. Hat yazısının etrafını süslemek güzel. Tezhip sanatından sonra sabrım bayağı arttı, tezhip bana sabretmeyi öğretti. Osmanlı padişahlarına da sabırlı olmaları için şehzade oldukları dönemde tezhip sanatının öğretildiğini öğrendim. Sabrın büyük ölçüde çoğaldığını gördüm ve anladım."

Tezhip sanatını icra eden ustaların azaldığını belirten Türker, sanatın daha fazla tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti.

Türker, şunları kaydetti:

"Tezhip ile hat yazılarını alıp etrafına süslemeler yaparak tablo haline getiriyoruz. Gördüğümüz güzel yazıların, ayetlerin ve hadislerin etrafını süslemeye çalışıyoruz. Tezhibi tabletten çizemezsiniz. Tasarımlarınızı yapabilirsiniz ama mutlaka kağıda aktarmanız gerekiyor. Bunu çıktı olarak alıp yapamazsınız. Fırçanın değmesi gereken bir sanat. Battalgazi Belediyesi Şehit Fevzi Kütüphanesi'ndeki atölyemde yaptığı eserleri ilimize gelen bürokratlara hediye ediyoruz. Hem anı olarak kalıyor hem de kültürümüzü tanıtmamız açısından bir fırsat oluyor. Bir tablo 15-20 günde ortaya çıkıyor. Desenin yoğunluğuna göre farklılık gösterebiliyor, üç ay uğraştığımız çalışmalar da oluyor."

Tablolarını özel boyalar ve su samuru tüyünden yapılan fırçalarla hazırladığını dile getiren Türker, her tablonun kendisi için değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Mustafa TürkerKültür SanatKültürSanatSon Dakika

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