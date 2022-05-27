Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
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Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı

27.05.2022 19:04
Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Büyükelçilik binasında Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Özbekistan'ın önde gelen gazetecileri katıldı.

Büyükelçi Bekar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtımını yaptı.

Yakın dönemde bu kitabın Özbekçesini hazırlayacaklarını belirten Bekar, zengin bir geçmişe sahip ve dünyanın sayılı mutfaklarından olan Türk mutfağını hakkıyla tanıtabilmek için Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini vurguladı.

Türk mutfağının özünün Anadolu'daki uzun tarihi geçmişe, Anadolu'nun sahip olduğu kültürel çeşitliliğe ve tabii ki 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun İstanbul'da oluşturmuş olduğu mutfağa dayandığını kaydeden Bekar, Türk mutfağının ürünlerine de bu kültürel zenginliğin yansımış olduğunu aktardı.

Aynı dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş halkların mutfak kültürünün de tamamlayıcı ve birbirini zenginleştirici özellikler taşıdığını aktaran Bekar, günümüzde Taşkent'te çok sayıda Türk lokantasının faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Daha sonra davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika


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