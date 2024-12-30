Pisa Kulesi'ne Benzeyen Minarenin Restorasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Pisa Kulesi'ne Benzeyen Minarenin Restorasyonu

Sivas Ulu Cami minaresi, Türkiye'de ilk kez çelik halatlarla restore edilecek ve korunacak.

30.12.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pisa Kulesi'ne benzetilen minare, Türkiye'de ilk kez kullanılacak yöntemle restore edilecek

SİVAS - Minaresindeki 117 santimetre eğim ile İtalya'nın Pisa Kulesi'ne benzetilen Sivas Ulu Camii, hazırlanan proje ile korunacak. Çelik halatlar ile sabitlenecek olan 8 asırlık cami minaresinin devrilmemesi sağlanacak.

Sivas'ta 1197 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 2. Kudbeddin Melikşah döneminde Kızılarslan bin İbranim tarafından Kul Ahi'ye yaptırılan Sivas Ulu Camii, 117 santimetre eğime sahip minaresiyle dikkat çekiyor. Sürekli ölçümü yapılan ve her yıl 1 buçuk santimetre eğilen minare, uydu üzerinden takip ediliyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından korunması için projesi yapılan eser, Türkiye'de ilk kez kullanılacak bir yöntemle tedbir alınması hedefleniyor. Türk ve İtalyan bilim adamlarının gözetiminde minarenin içerisine 40 metre uzunluğunda 8 çelik kazık yerleştirilecek olan minarenin uzun yıllar ayakta kalması hedefleniyor.

Minare korunurken üzerindeki yazılar da restore edilecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Ulu Cami minaresinin eğimi 117 santimetre civarındadır. Bu eğime eski tabir ile 'Şakül Doğrusu' denir. Elimizdeki 130 yıllık fotoğraflara baktığımız zaman eğimin aynı şeklide devam ettiğini görüyoruz. Minarenin kendi haline terk edilmemesi gerekiyor. Minareyi camiden ayırarak ayrı bir proje çizdik ve yabancı bilim adamları ile bu projeye destek verdik. Fakat burada kuruldan minarenin üzerinde bulunan yazılara hiç dokunulmaması için kanaat getirdiler. Bizim 'bisküvi' dediğimiz yazıların altında bulunan harçlı kısımda ne yazdığını öğrenmeye çalıştık. Minarenin en üstünde Mülk Allah'ındır anlamına gelen 'El Mülk-ü Lillah' yazısını tespit ettik. Motiflerin üzerinde ki çiniler turkuaz ve mavi renklidir. Üzerindeki tabak şeklindeki çiniler ise yeşil renklidir. Bunların tamamlanması anlamında taleplerimiz oldu. Hocalarımız, minarenin statiği açısından çok yerde bulunmayan bir sistem uyguluyorlar. Minarenin devrilmemesi için üsten sondalar ile delik açılarak 40'ar metre uzunluğunda dışarıdan gözükmeyen çelik bağlantılarla, zemin sağlamlaştırılacak. Minarenin iç duvar kalınlığı 80 santimetre civarındadır. Burası dualar ile ayakta duran bir yer ve bir an önce yapılması gerekiyor. Şu anda projemiz ve maliyetlerimiz hazır şekildedir. İnşallah Ankara'nın onayı ile minaremizi yaptıracağız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Yaşam, Sivas, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pisa Kulesi'ne Benzeyen Minarenin Restorasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Pisa Kulesi'ne Benzeyen Minarenin Restorasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.