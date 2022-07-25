Rapçi Ceza, Sincan Gençlik Konserleri'ne damga vurdu

ANKARA - Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ceza, Sincan Gençlik Konserleri'ne damga vurdu.

İbrahim Tatlıses'ten Muazzez Ersoy'a, Fettah Can'dan Ümit Besen'e birçok ünlü ismi Sincanlı vatandaşlarla buluşturan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, verdiği sözü tuttu. "Sincan Gençlik Konserleri'nde gençleri en çok sevdiği sanatçılarla bir araya getireceğim" diyen Başkan Murat Ercan, Türk rap müziğinin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Ceza'yı, Sincanlı gençlerle buluşturdu.

Ceza, Sincan Kent Meydanı'nda rüzgar gibi esti

Sadece Sincan'dan değil tüm Ankara'dan gençlerin akın ettiği Sincan Kent Meydanı'nda adeta bir rüzgar gibi esen Ceza, şarkılarıyla gençleri coşturdu.

Konserin ilk anlarından itibaren gençlerin enerjisiyle bütünleşen Ceza, onlara hitap ederek "Böyle vizyon sahibi bir belediye başkanınız olduğu için çok şanslısınız gençler" dedi.

"Yeter ki gençler istesin biz yaparız"

Başkan Ercan da gençlik konserleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu manzarayı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bu kadar enerjik pozitif bir topluluk için Rabbime şükrediyorum. Dedim ki gençler ne derse o. Sordum gençlere 'En çok kimi istiyorsunuz' diye, en çok istenen isimlerden Ceza işte bugün karşınızda. Yeter ki siz mutlu olun, yeter ki siz isteyin. Biz yaparız".