Kaçkarlarda Ayder balı üreten arıcıların zorlu mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Kaçkarlarda Ayder balı üreten arıcıların zorlu mesaisi sürüyor

15.08.2022 12:11
Kaçkarlarda Ayder balı üreten arıcıların zorlu mesaisi sürüyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki 2000 rakım üzerinde yer alan Ayder ve diğer yaylalarda arıcılar, yılın üç ayı zor şartlarda coğrafi işaret tescilli Ayder balı üretiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki 2000 rakım üzerinde yer alan Ayder ve diğer yaylalarda arıcılar, yılın üç ayı zor şartlarda coğrafi işaret tescilli Ayder balı üretiyor.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret almasının ardından balıyla da dikkati çekmeye başladı.

Sıcaklıkların bu yıl uzun süre mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede, Kaçkar Dağlarının zirvelerinde kar halen gözle görülebiliyor. Arıcılar ise zirvenin eteklerinde kovanlarını zengin bitki örtüsüne sahip yaylalara yerleştirerek üç aylık zorlu çalışma gerçekleştiriyor.

Bölgede toplamda binin üzerinde kovan yerleştirilirken, mevsim şartları nedeniyle bu yıl 2 bin rakım üzerine 500'e yakın kovan konuldu.

Yaylalarda arılar, 1500'ü aşkın farklı çiçekten oluşan zengin yayla florasıyla buluştu.

Arıcılar, peteklerin yabani hayvanlardan zarar görmemesi için etrafını elektrikli telle çevirirken sabahın erken saatlerinde polen sağımı için kendileri de geceyi çadırlarda geçiriyor.

Sağımı tamamlanarak Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde analize gönderilen bal, tescil edilip coğrafi işaretle mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

Bu yıl ilk ürün sağımı başlarken hasat edilen ballar tahlil sonrası satışa sunuldu.

Oğul veren arılar yeni kovanlarda toplanıyor

Bölgede arıcılar bal sağımının yanı sıra oğul vermek için kovanlarından çıkan arıları boş kovanlarında toplayarak petek sayılarını artırıyor. Arılar, kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç veya taş üzerinde toplanıyor.

Oğul veren arının yerini tespit eden arıcılar, tehlikeye aldırış etmeden arıların hazırladıkları boş kovanlara girmesini sağlıyor.

Genellikle bölgedeki çam ağaçlarının dallarına kümelenen arıların toplanması için arıcılar ağaca tırmanıyor. Bu sırada zaman zaman arılar tarafından ısırılan arıcılar, görevlerine devam ediyor, dağılmamaları için su ile ıslattıkları arıları, yeni yuvasına taşıyarak petek sayısını artırıyor.

2400 rakımlı Ceymakçur yaylasında arıcılık yapan Sıtkı Subay, AA muhabirine oğul verme sürecinin kendileri için sevindirici bir süreç olduğunu anlattı.

Rakım yükseldikçe çiçek kalitesinin arttığını ifade eden Subay, "Bal fazla çıkmasa da kaliteli bal alıyoruz. Zirvelerde halen kar var. Çoğu erimiyor, üzerine yeniden kar yağıyor. Ağustos ayı sonlarında kar bekliyoruz. Çiçek her zaman olur ama hava sıcaklığı nedeniyle arı sadece gündüz çalışabiliyor. Bu nedenle fazla bal alma şansımız olmuyor." dedi.

Subay, arıları yaylaya çıkardığı zaman, kovanların korunması ve polen toplamak için genellikle çadırında kaldığını sözlerine ekledi.

-"Fiyatından ve kalitesinden dolayı sahtesi de satılıyor"

Ayder Yaylası Tarımsal ve Turizm Bal Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, AA muhabirine, 2 bin rakımın üzerinde Kaçkar Dağları Zirvesinde halen kar olduğunu, bu bölgelerde arıcılık yapıldığını söyledi.

Arıcılığın yaylalarda zor olduğunu ve insanların zamanının büyük bölümünü yaylalarda geçirdiğini vurgulayan Yaşar, balın kalitesini koruması için bütün sürecin denetlendiğini aktardı.

Kaçkar Dağları zirvelerinde 500'e yakın petek ile arıcılık yapıldığını değerlendiren Yaşar, "Zirvelerdeki zorlu koşullarda üç aylık bir sürede arıcılık yapılabiliyor. 2 bin rakımın altında ise bine yakın peteğimiz var. Bu yıl coğrafi işaretli zirve balının fiyatını 2 bin lira olarak belirledik. Polenimizin kilogramı 3 bin 500 lira ama sadece 100 gramlık ambalajlarda satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son iki aydır ellerinde bal kalmadığını ve yeni balların hasadının başladığını kaydeden Yaşar, şöyle devam etti:

"Bu yıl zirvelerde 1 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Rekoltemiz geçen seneden düşük. Fiyatından ve kalitesinden dolayı sahtesi de satılıyor. Buna önlem olarak kooperatif bünyemizde açtığımız arıcılık müzesinden satış yapıyoruz. Son 2 yıldır kooperatifimize ait internet sitemiz var. Buradan bize ulaşabilirler."

Taleplerin rekolteden çok olduğuna işaret eden Yaşar, "Özellikle yurt dışı talebimiz çok ama şu anda karşılayamıyoruz. Rekoltemiz az olduğundan önce yurt içinde düzenli olarak bal alımı yapan kişilere ulaştıracağız. Kalan bal olduğu taktirde değerlendiriyoruz. Yurt dışındaki talepleri olumlu olarak değerlendiremiyoruz." dedi.

Yaşar, 2 bin rakım altında üretilen Ayder balının fiyatının ise önümüzdeki günlerde belirleneceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Çamlıhemşin, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaçkarlarda Ayder balı üreten arıcıların zorlu mesaisi sürüyor - Son Dakika

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