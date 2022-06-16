Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü

EDİRNE Edirne'de düzenlenen festivalde kuklaların roman havası ve Ankara havası oynatılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Edirne'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde, kukla yapım ve oynatım ustaları Serkan Bilgin ve Şevket Çetin, Trakya ve Ankara yörelerine ait müzikler eşliğinde kuklalarını dans ettirip gösteri gerçekleştirdiler. Edirneli vatandaşların yoğun ilgisini çeken gösterilerde, bağlantı noktalarından hareket ettirilen kuklalar roman havası oynatıldı.

Kukla ustası Serkan Bilgin, festival alanında vatandaşlardan kuklaların roman havası oynatılması yönünde fikir geldiğini belirterek, hemen çalışmalara başladıklarını ve ortaya eğlenceli deneyimin çıktığını söyledi. Kuklalara roman havası oynatılması fikrini uygulayınca vatandaşların çok ilgisini çektiğini belirten bir başka kukla ustası Şevket Çetin de, hem vatandaşların hem de kendilerinin eğlendiğini söyledi.