Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü

16.06.2022 09:10

Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördüEDİRNE Edirne'de düzenlenen festivalde kuklaların roman havası ve Ankara havası oynatılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü

EDİRNE Edirne'de düzenlenen festivalde kuklaların roman havası ve Ankara havası oynatılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Edirne'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde, kukla yapım ve oynatım ustaları Serkan Bilgin ve Şevket Çetin, Trakya ve Ankara yörelerine ait müzikler eşliğinde kuklalarını dans ettirip gösteri gerçekleştirdiler. Edirneli vatandaşların yoğun ilgisini çeken gösterilerde, bağlantı noktalarından hareket ettirilen kuklalar roman havası oynatıldı.

Kukla ustası Serkan Bilgin, festival alanında vatandaşlardan kuklaların roman havası oynatılması yönünde fikir geldiğini belirterek, hemen çalışmalara başladıklarını ve ortaya eğlenceli deneyimin çıktığını söyledi. Kuklalara roman havası oynatılması fikrini uygulayınca vatandaşların çok ilgisini çektiğini belirten bir başka kukla ustası Şevket Çetin de, hem vatandaşların hem de kendilerinin eğlendiğini söyledi.

Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü
Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü
Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü
Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Serkan Bilgin, Edirne, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:56 Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı
08:54 Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
08:48 ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 09:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement