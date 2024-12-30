Sakarya'da Tiyatro ve Film Etkinlikleri

Kültür Sanat

Sakarya'da ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yetişkinlere ve çocuklara yönelik 3 tiyatro oyunu sahnelenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosunca hazırlanan "Karga ile Ayı" adlı çocuk oyunu 7 Ocak salı 11.00 ve 14.00 saatlerinde, "İki Kişilik Hırgür" oyunu da 8 Ocak Çarşamba 20.00'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Alternatif Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Bir Adam Yaratmak" adlı oyun, 21 ve 28 Ocak Salı saat 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı "Sevmek Zamanı" filmi 8 Ocak Çarşamba saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gösterilecek, ardından saat 18.00'de "Sevmek Zamanı" isimli İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi açılacak. 11 Ocak Cumartesi 19.00'da da "Susuz Yaz" filmi izlenecek.

OSM'de 7 Ocak Salı saat 17.00'de, vefatının 226. yılında Şeyh Galip anısına "Hoşca Bak Zatına" adlı panel düzenlenecek, 8 Ocak Çarşamba 18.00'de "Sevmek Zamanı" isimli İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi sinemaseverlerin ilgisine sunulacak.

Etkinlikler kapsamında düzenlenecek konser, söyleşi, animasyon film ve tiyatro gösterimi, tasavvuf dinletisi ve gölge oyunlarından katılımcılar ücretsiz yararlanabilecek.