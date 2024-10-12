Sancaktepe'de 11. Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sancaktepe'de 11. Kitap Günleri Başladı

Sancaktepe\'de 11. Kitap Günleri Başladı

Sancaktepe Belediyesi, 11. Kitap Günleri'ni ve 2024-2025 Kültür-Sanat sezonunu açtı.

12.10.2024 09:19
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SANCAKTEPE Belediyesi, 11'inci Kitap Günleri ve 2024-2025 Kültür- Sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Kitap fuarına 40'tan fazla yayınevi ve 36 yazar katılım sağladı. Açılışın ilk günü ünlü yazar Ahmet Ümit onur konuğu olarak kitapseverlerle buluştu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleşti. Meydan Park Etkinlik alanında düzenlenen açılışta yazar Ahmet Ümit onur konuğu olarak kitapseverlerle buluştu. Sancaktepe'de aynı zamanda 2024-2025 Kültür Sanat sezonunun açılışı da gerçekleşti. Açılışa Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başta olmak üzere parti temsilcileri, STK'lar ve ilçe halkı katılım sağladı. Her ay farklı etkinliklerin düzenleneceği kültür sanat sezonunda söyleşiden, tiyatroya, konserden, seminer ve anma programına kadar birçok etkinlik sanatseverler ile buluşacak. Sancaktepe Belediyesi, sezonun ilk günü fotoğraf sanatçısı Khosro Vahabi'nin 'Benim Ormanım' isimli fotoğraf sergisini ve 'Hamiyet Bir Peyk' müzikalini Sancaktepe sahnesinde izleyicileriyle buluşturdu.

YEĞİN: BİNLERCE VATANDAŞIMIZIN KATILMASINI BEKLİYORUZ

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bugün burada 11'nci Kitap Fuar'ımızın açılışını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi çok fazla çocuk var, okullarından gelenler var. Velilerimiz, bölgemizden gelen iş insanları, muhtarlarımız, STK'larımız ve siyasi partilerden birçok dostumuz var. Festival 11 gün boyunca sürecek. Burayı geleneksel hale getirmiş bir durumdayız. Fuarımıza binlerce vatandaşımızın katılmasını bekliyoruz. Sancaktepe Kitap Fuarı inşallah önümüzdeki günlerde daha etkili bir merkeze dönüşecek" dedi.

'SANCAKTEPE'Yİ YAŞAYAN BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Yeğin, "Kitap fuarımızdan sonra Sancaktepe ilçemizin kültür sanat sezonunun açılışını yapıyoruz. Çok önemli ressam sanatçımız bizlerle, onun eserlerini birlikte inceledik, hepsi çok keyifli. Bütün komşularımıza incelemelerini tavsiye ediyorum. Kültür sanat sezonu 1 yıl boyunca sürecek. Birçok konserlerin, festivallerin, resim sergilerinin, sportif faaliyetlerin yer alacağı bir sezon. Sancaktepe'yi yaşayan bir şehre dönüştürmeyi hedefliyoruz. Önemli bir yıl geçireceğiz, geride bıraktığımız 6 ay var. Bu 6 aylık değişim sürecinde birçok etkinlikle komşularımızı bir araya getirdik. Bizim amacımız Sancaktepe'de yaşayan insanların mutlu, huzurlu olması. Kültürel ve sanatsal anlamda faaliyet gerçekleştirerek toplumun bir araya gelmesini sağlıyoruz. Sancaktepe'yi güzel günler bekliyor" diye konuştu.

ÜMİT: İNSANLARA KÜLTÜR GÖTÜRMEK ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY

Yazar Ahmet Ümit ise şunları ifade etti:

"Alper Yeğin başkanımızın davetiyle buraya geldik. Burada Kitap Günleri'nin 11'incisini kutluyoruz. Burayı daha işlevli hale getireceğiz, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin görevleri arasında insanlara kültür götürmek çok önemli bir şey. Çağdaş bir toplum yaratmamız için çocuklarımızın, insanlarımızın kitap okuması, sanatla ve edebiyatla ilgilenmesi gerekiyor. Kitap Günleri de bunun en önemli araçlarından biri. Bu nedenle burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sancaktepe'de 11. Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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