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Sancaktepe'de aşure bereketi

İSTANBUL - Sancaktepe'de Muharrem Ayı Aşure ile bereketlendi. İlçenin farklı noktalarına kurulan alanlarda çok sayıda vatandaşa aşure dağıtıldı. Samandıra Meydanında vatandaşa aşure dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Temennimiz ve duamız ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin en iyi şekilde sürdürülmesi" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında aşure dağıtıldı. O noktalardan biri olan Samandıra Meydanında kurulan çadırda dağıtılan aşureye vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda vatandaşa aşure dağıtılan etkinliğe Sancaktepe Belediye Belediye Başkanı Alper Yeğin de katıldı. Başkan Yeğin vatandaşa aşure dağıttı.

Başkan Alper Yeğin, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında aşureler pişiriliyor. Aşure bizim birliğimizin ve beraberliğimizin en önemli sembollerinden biri. Oruçlar tutuldu, dualar edildi, hizmetler verildi. Biz de komşularımız, Sancaktepeli hemşehrilerimizle bugün aşuremizi paylaşıyoruz. Şu an Samandıra merkezdeyiz, birazdan Yenidoğan'a geçeceğiz. Sonrasında Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde komşularımızla aşurelerimizi paylaşacağız. Temennimiz ve duamız ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin en iyi şekilde sürdürülmesi. Kardeşçe huzur içinde bir arada yaşamayı temenni ediyorum. Bu ruhu da Sancaktepe'de yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.