GAZİANTEP - "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" - Son Dakika
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GAZİANTEP - "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü"

05.06.2022 17:44

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, programdaki konuşmasında, doğal çevrenin korunması, sürdürebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması ve iklim değişikliyle mücadele konusunda Türkiye'de çevre bilincinin her geçen gün arttığını söyledi.

Etkinliklerin daha katılımcı ve çok paydaşlı gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Alan, "Bu kapsamda bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çevre yürüyüşü, fidan dikimi, çevre müfettişi etkinlikleri, sergi, yarışma ve daha fazlası. Halkın sahiplendiği sıfır atık uygulamalarını toplumda daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Amaç geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağlamak hem de gençlere daha yaşanabilir çevre bırakmaktır." dedi.

Alan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, program alanından başlayarak bando eşliğinde, Kırkayak Parkı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya Valiliği önünde bir araya gelen katılımcılar, "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" kapsamında Malatya Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası gazetecilere açıklama yapan Malatya Valisi Hulusi Şahin, yürüyüşün bir farkındalık olduğunu aktararak, "Biz de bütün Türkiye'de olduğu gibi bugün aynı saatte Malatya'da bir çevre yürüyüşü etkinliği yaptık. Protokol, vatandaşlar ve çocuklarımızla beraber bir farkındalık olsun diye çevre bilincini ülkemizin gündemine getirelim diye bu yürüyüşü gerçekleştirdik." dedi.

Yürüyüşe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Atatürk Ormanında başlayan yürüyüş, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mesire alanına kadar devam etti.

Yürüyüş sonunda, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve katılımcılar tarafından 50 keklik doğaya salındı.

Gün dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kilis

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğrencilerin katılımıyla başlayan "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Hamdemirci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Mimar Sinan Kültür Parkı önünde öğrencilerin katılımıyla başlayan yürüyüş, Demokrasi Parkı'na kadar devam etti.

Etkinliğe, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda sona erdi.

Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

GAZİANTEP - 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü
GAZİANTEP - 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü
GAZİANTEP - 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü
GAZİANTEP - 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü

YORUMLAR
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'81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' Kızılcahamam'dan başladı '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' Kızılcahamam'dan başladı İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' - Son Dakika

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