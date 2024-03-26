Şanlıurfa Siverek'te Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa Siverek'te Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

Şanlıurfa Siverek\'te Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.

26.03.2024 21:54
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Siverek Kaymakamlığınca özel bir düğün salonunda düzenlenen programda Kaymakam Musa Aydemir, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Programda konuşan Aydemir, ramazanın, rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Şehitlere rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulunan Aydemir, şöyle konuştu:

"Candan aziz bildiğimiz şehitlerimizin mukaddes emanetleri ve çok kıymetli gazilerimiz sizler mübarek vatan uğruna canlarını feda edenlersiniz. Kimisi annesini, babasını, kardeşini kimisi eşini ve çocuğunu bu vatana feda etti. Bizler ne yaparsak yapalım sizlere olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şunu bilin ki bizler sizlere büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz. Bugün buraya uzaktan yakından gelen öncelikle şehit ailelerimize gazilerimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bir daha başta ülkemizin ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle son buldu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

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