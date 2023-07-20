Seferihisar Belediyesi'nin Kaleiçi Yaz Sohbetleri başladı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'nin Kaleiçi Yaz Sohbetleri başladı

20.07.2023 17:29

Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi Yaz Sohbetleri'nin ilk konukları Alp Kırşan ve Nez oldu. Tarihi Kaleiçi'nde gerçekleşen etkinlikte, izleyiciler keyifli dakikalar geçirdi. Programın sonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sanatçılara teşekkür etti ve katılımcılara zeytinyağı hediye etti. Gecenin sonunda ise İzmir Marşı söylendi.

Yaz akşamlarını birbirinden düzenlediği etkinliklerle renklendiren Seferihisar Belediyesi'nin bu yıl ikincisi düzenlenen Kaleiçi Yaz Sohbetleri'nin ilk konukları, sinema oyuncusu ve sunucu Alp Kırşan ile pop müziği sanatçısı Nez oldu.

Sunuculuğunu Önder Açıkbaş ve Zeynep Buse Kale'nin yaptığı programda, keyifli dakikalar yaşandı.

Kaleiçi'nde Nez rüzgarı

Alp Kırşan'ın sohbeti, Nez'in de şarkılarıyla renk kattığı etkinlikte, tarihi Kaleiçi'ni tıka basa dolduran izleyiciler de keyifli dakikalar geçirdi.

Programın sunucularından ünlü oyuncu Önder Açıkbaş da, esprileriyle geceye damga vurdu. 8 hafta devam edecek etkinlikte, birbirinden ünlü isimler Seferihisarlılarla buluşacak.

Kaleiçi'nde Nez rüzgarı

"TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ"

Programın sonunda sahneye davet edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, " Sığacık Kalesi, tam 500 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Şu an içinde olduğumuz alanda yüzlerce yıldır hikayeler yazılıyor. Savaşlar, barışlar, düğünler, şenlikler ve daha niceleri... Geçtiğimiz sene tarihe not düşmek ve Seferihisar'ın hikayelerinin arasına yenisini eklemek için Kaleiçi Söyleşilerini başlattık. Artık geleneksel hale gelen söyleşilerin ilkinde bizimle olan değerli sanatçılarımıza, çok teşekkür ederim. İyi ki bizimlesiniz" dedi.

Kaleiçi'nde Nez rüzgarı

Konuşmasının ardından Başkan Yetişkin, katılımcılara yüzlerce yıllık Bilge Ağaç'tan üretilen zeytinyağı hediye etti.

Sohbet gecesi, Başkan Yetişkin ve program konuklarının hep birlikte söylediği İzmir Marşı ile sona erdi. - ADVERTORİAL

Kaleiçi'nde Nez rüzgarı
Kaleiçi'nde Nez rüzgarı
Kaleiçi'nde Nez rüzgarı
Kaleiçi'nde Nez rüzgarı
Kaleiçi'nde Nez rüzgarı
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Son Dakika Kültür Sanat Seferihisar Belediyesi'nin Kaleiçi Yaz Sohbetleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi'nin Kaleiçi Yaz Sohbetleri başladı - Son Dakika
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