Trabzon'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Trabzon Sanatevince organize edilen "15. Uluslararası Sanat Günleri", bugün açılış töreniyle başlayacak.
Sanat Günleri kapsamında 15 Haziran'a kadar sahne, görsel ve el sanatlarının yanı sıra atölye çalışmaları da düzenlenecek.
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce 16 Haziran'da "1. Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirilecek.
Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlerden oluşan koro, 17 Haziran'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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