Karadağ Yayla Şenlikleri Trabzon'u buluşturdu - Son Dakika
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Karadağ Yayla Şenlikleri Trabzon'u buluşturdu

Karadağ Yayla Şenlikleri Trabzon\'u buluşturdu
11.07.2026 13:24  Güncelleme: 13:26
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Karadağ Yaylası'nda düzenlenen geleneksel yayla buluşmasında, yeni yolların açılışı yapıldı ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen yayla buluşması yapıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, Vakfıkebir Karadağ Turizm Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Abdulkadir Haliloğlu, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, "Seçim döneminde Karadağ Yaylası'nın yollarıyla ilgili talepler bizlere iletildi. Muhtarlarımız ve ilçe teşkilatımız, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'na bu ihtiyacı aktardı. Kendisi de Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilk etapta 8 kilometrelik asfalt çalışmasını başlatarak önemli bir adım attı. Bu katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ancak iş bununla bitmedi. Deregözü bağlantısında 12 kilometre, Komandıra bağlantısında 7,2 kilometre ve Çarşıbaşı Kaldırım Obası güzergahında 4,1 kilometrelik yol yapılması gerekiyordu. Biz de seçim döneminde bu yolları tamamlayacağımızın sözünü verdik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güvenlik çizgileriyle birlikte modern ve konforlu bir yolu hizmete açtık" dedi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise, "Trabzon'umuzun en güzel cennet köşelerinden birinde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yerelde belediye başkanlarımızın gayreti, merkezi idarenin ilgili kurumlarının koordinasyonu, Ankara'da milletvekillerimizin ve bakanlarımızın destekleriyle; yaklaşık 23 bin kilometrelik yol ağına sahip Trabzon'umuzun yolları, yaylaları ve ulaşım altyapısı için büyük bir çalışma yürütülüyor. Trabzon'un her noktasında hizmetlerimizi adım adım, büyük bir gayret ve özveriyle hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karadağ Yayla Şenlikleri Trabzon'u buluşturdu - Son Dakika

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