Türkan Şoray: "Dünyada savaşlar bitsin" - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkan Şoray: "Dünyada savaşlar bitsin"

Türkan Şoray, Yozgat'ta düzenlenen 3. Bozok Film Festivali'nde, dünyanın savaşsız bir yer olmasını diledi. Festivalde, sanatçı hayatı ve kariyeri hakkında hayranlarıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

10.10.2024 23:26
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Türkan Şoray: "Dünyada savaşlar bitsin"

YOZGAT - Yozgat'ta düzenlenen 3. Bozok Film Festivali'ne katılan Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan ve "Sultan" lakabıyla tanınan Türkan Şoray, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruya "Dünyada savaşlar bitsin istiyorum." yanıtını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi paydaşlığında 8-10 Ekim günleri arasında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali sona erdi. Film gösterimleri, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi, atölye çalışmaları etkinliklerinin sinemaseverlerle buluştuğu festivalin onur konuğu "Türk Sinemasının Sultanı" Türkan Şoray oldu. Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bozok Film Festivali Koordinatörü Doç. Dr. Rifat Becerikli'nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Yeşilçam'ın ünlü sanatçılarından Türkan Şoray hayatını, sinema serüveni, filmlerini, kariyerini ve başarı hikayelerini hayranlarıyla paylaştı.

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Bozok Film Festivali'nin kapanış töreninde sevenleriyle buluşmanın heyecanını dile getiren Türkan Şoray, sanat tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşattı.

Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Şoray, festival çerçevesinde üniversite öğrencileriyle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek festivalin gençlere yeteneklerini ortaya çıkarmaları noktasında fırsat tanındığını ve festivale katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruyu da yanıtlayan Şoray, "Dünyada savaşlar bitsin istiyorum." dedi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivale Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkan Vekili Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile kente gelen oyuncu, yapımcı ve yönetmenler, sivil toplum örgüt temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Törende, Türk Sinemasına eşsiz katkılarda bulunan, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'a Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkan Vekili Talip Karslıoğlu ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkan Şoray: 'Dünyada savaşlar bitsin' - Son Dakika

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