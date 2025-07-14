Ulviye Erener: Hayalini Gerçekleştiren Ressam - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ulviye Erener: Hayalini Gerçekleştiren Ressam

14.07.2025 11:19
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64 yaşındaki Ulviye Erener, inşaat mühendisliğinden ressamlığa geçerek üniversiteden dereceyle mezun oldu.

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Ulviye Erener, inşaat mühendisliği kariyerinin ardından başladığı resim bölümünden dereceyle mezun olup çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Ulviye Erener, çocukluğundan beri ressam olmak istemesine rağmen aile mesleği olan inşaat mühendisliğini devam ettirmek için hayalinden vazgeçerek Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü seçti.

Mezun olduktan sonra bu alanda 21 yıl çalışan Erener, 2006'da emekli olduktan sonra içinde ukde kalan resim tutkusunun peşine düştü.

Erener, eşinin ve üç çocuğunun da desteğiyle 2021'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Dört aylık hazırlık süreciyle hem YKS hem de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün yetenek sınavında başarılı olan Erener, bu yıl 83,5 not ortalamasıyla bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu.

"Bir yola çıktıysam onu başarıyla bitirmek için her şeyi yaparım"

Erener, AA muhabirine, yıllar sonra okul sıralarına dönmenin hem zor hem de çok kıymetli bir deneyim olduğunu söyledi.

Resim yapma sevgisini ve becerisini akademik eğitimle taçlandırmak istediği için üniversite sınavına başvurduğunu belirten Erener, bazen çok yorulsa da hiç pes etmediğini ifade etti.

Erener, yıllar sonra üniversite sıralarına dönmenin farklı duygular hissettirdiğini dile getirerek, "Gençlerle aynı sıraya oturunca ilk anda ben de dahil herkes şaşırdı ama beni çok güzel benimsediler. Ben onları çok sevdim, onlar beni çok sevdi. Hocalarımı da çok seviyorum. Hepsinden çok farklı şeyler öğrendim." diye konuştu.

Bu süreçte ailesinin de kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Ulviye Erener, şunları kaydetti:

"Mesleğimi de severek yaptım ama resim bölümünde okumak benim en büyük hayallerimden biriydi. Çok gururluyum. Ben bunu bu yaşta yapabildim. Resmi zaten yapıyoruz ama akademik anlamda bunu başarmak çok büyük gurur. Eşim, çocuklarım bana çok destek oldu. Arkadaşlarım sıkıldığım anlarda bana motive edici konuşmalar yaptı ve bu motivasyonla ben kendimi toparladım, tekrar sarıldım. Çünkü hem okul hem ev hem çocuklar biraz zorluyor. Hayat zorluyor ama o zorluğu da çevremin, ailemin desteğiyle yendim. Bir yola çıktıysam onu başarıyla bitirmek için her şeyi yaparım. Belki bazen vakit, enerji yetmiyor ama resim aşkım hiç bitmiyor. Sevdiğiniz şeyi başarırsınız."

Sınıf arkadaşlarından "Ulviye abla"larına övgü

Erener'in sınıf arkadaşlarından 23 yaşındaki Duygu Yılpır, aralarındaki yaş farkına rağmen Erener ile çok güzel bir dayanışma ortamı yakaladıklarını belirtti.

Erener ile görüşmeye devam edeceklerini aktaran Yılpır, "O bize önderlik ediyor. Zorlandığımız konularda bize yardımcı oluyor. Sanki ailemden biri mezun oluyor gibi hissediyorum. Çünkü Ulviye abla hem iyi hem de çok çalışkan biri. Bundan sonra da çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Emrullah Çamtosun da Erener ile birçok anı biriktirdiğini belirterek, "Beraber sergiler açtık, çalışmalar yaptık, jürilerden geçtik. Hepsinde Ulviye abla bizi destekledi. Katkısı çok büyük. İrtibatımız devam edecek, birlikte yeni sergiler açmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ulviye Erener: Hayalini Gerçekleştiren Ressam - Son Dakika

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