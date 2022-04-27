Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu

27.04.2022 21:24

Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu -80 bin kişinin katıldığı 2 kilometrelik iftar sofrası havadan görüntülendi Üsküdar Belediyesi 80 bin kişilik iftar organizasyonu düzenledi.

Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu

-80 bin kişinin katıldığı 2 kilometrelik iftar sofrası havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi 80 bin kişilik iftar organizasyonu düzenledi. Üsküdar'dan Harem'e uzanan sahil yolunda 2 kilometre uzunluğu bulan iftar sofrası renkli görüntüler oluşturdu. İftar sofrası havadan görüntülendi.

Üsküdar Belediyesi 80 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenledi. Üsküdar'da 2 kilometrelik alanın trafiğe kapatılarak oluşturulan iftara 80 bin kişi kadar katılım gerçekleşti. Harem sahil yolunda kurulan iftara İstanbul'un çeşitli ilçelerinden, il dışından ve yurt dışından katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar İstanbul Boğazı ve İstanbul'un simgelerinden olan Kız Kulesi manzarası eşliğinde oruç açtı. 2 kilometrelik iftar sofrası dron ile görüntülendi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen iftar programında vatandaşları selamlayarak açıklamalarda bulundu.

İftar öncesi açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "50 bin dedik ama şu anda 75, 80 bini bulduk. Gerçekten muhteşem bir akşam. Ramazan'ın Kadir Gecesi'nin ruhuna uygun. Maşallah, bereket iklimini, huzur iklimini, sevgi iklimini burada doyasıya yaşıyoruz. Allah'a sonsuz şükür ediyoruz, hamdediyoruz. Muhteşem bir tablo. Bugün burada sadece Üsküdar'dan değil, sadece İstanbul'dan değil, Anadolu'dan, yurt dışından insanlar akın akın geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Üsküdar'ın bu muhteşem manzarasında, tarihi Yarımada karşımızda ve Salacak sahilinde yediden yetmiş yediye kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla zenginiyle, fakiriyle muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Belli ki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz çok özlemiş. Kovid dolayısıyla iki yıl ara verdik maalesef böyle toplu iftar programlarına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de hava güzel, ortam güzel, zaman güzel. Allah kabul etsin. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu güzel gece kardeşliğe, barışa, sevgiye, huzura rahmete, berekete vesile olsun. Herkesin gecesini kutluyorum. Hayırlı geceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu
Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu
Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu
Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da 80 bin kişi 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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