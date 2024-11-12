Uzak Şehir, Mardin\'den Tam Not Aldı

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MARDİN'in Midyat İlçesinde çekimleri devam eden ve ilk bölümüyle ekrana gelen Kanal D 'nin yeni dizi Uzak Şehir , Mardinlilerden tam not aldı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal 'ı başrollerde buluşturan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, bölge halkı tarafından heyecanla takip edildi.

DİZİNİN HİKAYESİ

Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan dizide Alya Albora (Sinem Ünsal) vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora (Ozan Akbaba), Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

'BİRİNCİ BÖLÜME BAYILDIM'

Dizinin ilk bölümünü izleyen Zeynep Özdemir, çok beğendiğini ifade ederek, "Uzak Şehir, Mardin Midyat'ı tanıtan, aynı zamanda da çok güzel bir aşk hikayesinin yaşandığı, farklı kültürlerin bir araya gelebileceğini gösteren güzel bir dizi olmuş. Ben birinci bölüme bayıldım. Mardin Midyat'tayız ve buraları gezmeye geldik. Bu yöreleri tanıtacak daha fazla dizi yapılması harika olur. Kanal D'ye teşekkür ederiz" dedi.

Nasrettin Yıldırım ise, "Uzak Şehir 'in ilk bölümü Kanal D'de yayınlandı. Biz ailecek izledik. Çok başarılı ve güzel bulduk. Heyecanla ikinci bölümü bekliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Böyle güzel bir diziyi burada çektikleri ve yayınladıkları için Kanal D'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İLÇEMİZE ÇOK FAYDASI VAR'

Mahmut Aykat ise dizinin Mardin Midyat'ın tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek, "Uzak Şehir dizisi Midyat'a bağlı Narlı Köyü'nde çekiliyor. Narlı, bizim köyümüzdür bende bu köyde büyüdüm. Midyat denilince 'Dinler ve Diller şehri' diye anılır. Sokakları, şehri, eski yapısı, binlerce yıllık tarihi var. Bu dizi için bizi İstanbul'dan, Ankara'dan hatta yurt dışından aradılar. Memleket özlemi çekenler gerçekten çok sevinmişler. Şimdiden köyümüze tur düzenlenmeye başlanacağı söylendi. İlk bölümü biz de izledik. Tabii senaryoyu birinci bölümde tam anlamıyoruz ama, izlediğimiz diziden memnun kaldık. Daha da güzel olur diye düşünüyoruz. Bu dizilerin Mardin'e verdiği katkıyı belediyeler veya kaymakamlık bütçeleri ile karşılamak zor. Hem doğal hali ile görüyoruz hem de çok faydası oluyor" dedi.

'İLK DEFA BÖYLE GÜZEL BİR DİZİ SEYRETTİM'

Beşir Akpınar da diziyi çok beğendiğini ifade ederek şunları söyledi "Çok güzel bir dizi olduğunu insan seyredince fark ediyor. Ben 10 yıla yakındır dizi seyretmedim diyebilirim. İlk defa böyle güzel bir dizi seyrettim. Hem memleketimizin tanıtımını izledik hem de çok güzel bir dizi olduğunu gördük. Gelecek bölümü merakla bekliyoruz. Bu dizinin Midyat'ta çekilmesi hem tanıtım için önemli hem de Midyatlıların kendi memleketlerini görmesi ve o heyecanla diziyi seyretmeleri çok güzel. Aynı zamanda turizm açısında da çok faydası var. Çok güzel bir dizi olduğunu buradan söyleyebiliriz" diye konuştu.

GÜÇLÜ DİZİYE, GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ile birlikte Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.