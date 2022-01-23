Erzurum'da çocuklar "Masallar Ülkesi" oyununu izledi - Son Dakika
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Erzurum'da çocuklar "Masallar Ülkesi" oyununu izledi

23.01.2022 10:58
Erzurum'da çocuklar "Masallar Ülkesi" oyununu izledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, yarıyıl tatilinin ilk gününde minik öğrenciler ve yetim çocuklar için oyun sahneledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, yarıyıl tatilinin ilk gününde minik öğrenciler ve yetim çocuklar için oyun sahneledi.

Yönetmenliğini Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı ve gönüllü öğrencilerin yer aldığı "Masallar Ülkesi" aldı tiyatro oyunu, kentteki bir alışveriş merkezinin salonunda öğrenciler için sahnelendi.

Yarıyıl karnesi coşkusu yaşayan onlarca minik öğrenci ile 50 yetim çocuk da davetli olarak oyunu izledi.

Unutamayacakları bir gün yaşayan yetim çocuklara Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yakutiye Gençlik Merkezi'ni anlamlı etkinlikten dolayı kutladı.

Öğrencilerin ve çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirten Öztürk, "Yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak tiyatro kulübümüzün hazırladığı çocuk oyununa 50 yetim çocuğumuzun da iştirak etmesi bizleri mutlu etmiştir. Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır." dedi.

Erzurum'da çocuklar Masallar Ülkesi oyununu izledi
Erzurum'da çocuklar Masallar Ülkesi oyununu izledi
Erzurum'da çocuklar Masallar Ülkesi oyununu izledi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da çocuklar 'Masallar Ülkesi' oyununu izledi - Son Dakika


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