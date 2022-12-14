Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş - Son Dakika
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Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş

14.12.2022 12:11
Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş

2007 yılında efsane serinin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun unutulmaz karakterlerinden 'Çeto'ya hayat veren ünlü oyuncu Şefik Onatoğlu, ekranları bırakıp Almanya'ya yerleşmişti. Tiyatro kariyerine yurt dışında devam eden oyuncu son haliyle dikkat çekti.

Türk Televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur gibi isimleri bir araya getirmişti. Kadrosuyla göz dolduran dizinin oyuncularının son hali ise merak ediliyor.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YOK

Birçoğu ekran macerasına devam ederken dizide Muro'nun ekibinde "Çeto" karakterini canlandıran Şefik Onatoğlu, 2013 yılından bu yana ekranlarda yer almıyor.

Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş

SON HALİ BEĞENİ TOPLADI

Türkiye'den taşınarak Almanya'ya yerleşen Şefik Onatoğlu, Instagram'da küçük ailesiyle hayatından kareleri paylaşıyor. Şimdilerde 38 yaşında olan oyuncu ise yıllara meydan okuyor.

Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş

KARİYERİNE TİYATROYLA DEVAM EDİYOR

Evvel Zaman Hikayesi, Düşman Kardeşler, Firar, Böyle Bitmesin gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır herhangi bir projede rol almıyor. Onatoğlu ekranların yerinde tiyatroda olmayı tercih ediyor gibi.

İşte oyuncunun son hali;

Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş
Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş
Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş
Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş
Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş
YORUMLAR
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Kurtlar Vadisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş - Son Dakika
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