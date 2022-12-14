Türk Televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur gibi isimleri bir araya getirmişti. Kadrosuyla göz dolduran dizinin oyuncularının son hali ise merak ediliyor.
Birçoğu ekran macerasına devam ederken dizide Muro'nun ekibinde "Çeto" karakterini canlandıran Şefik Onatoğlu, 2013 yılından bu yana ekranlarda yer almıyor.
Türkiye'den taşınarak Almanya'ya yerleşen Şefik Onatoğlu, Instagram'da küçük ailesiyle hayatından kareleri paylaşıyor. Şimdilerde 38 yaşında olan oyuncu ise yıllara meydan okuyor.
Evvel Zaman Hikayesi, Düşman Kardeşler, Firar, Böyle Bitmesin gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır herhangi bir projede rol almıyor. Onatoğlu ekranların yerinde tiyatroda olmayı tercih ediyor gibi.
Son Dakika › Magazin › Ekranları bırakıp Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin Çetosu bakın neredeymiş - Son Dakika