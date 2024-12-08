50. Altın Kelebek ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Demet Evgar en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülürken, Mert Yazıcıoğlu ise en iyi erkek oyuncu oldu.
Leyla dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Melisa Duru Önal ve Sandık Kokusu'nda oynayan Sarp Kaan Altınçapa en iyi çocuk oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Sarp Kaan Altınçapa'nın ödül konuşması ise törene damga vurdu. Diyarbakır'da öldürülen Narin'i konuşmasında anan Altınçapa, "Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim, şimdi bir hayalim daha var; 'savaşların bittiği, şiddetin olmadığı ve dostluk olduğu bir dünya diliyorum.' Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum, onlarında mutlu olmasını çok istiyorum ve Narin gibi hayalleri yarım kalmış tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu - Son Dakika
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