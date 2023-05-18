Acun Ilıcalı'dan bir ilk! Özel hayatını pek paylaşmayan Acun, sevgilisiyle samimi pozlarını sosyal medyadan yayınladı

Uzun süredir beraber olan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çifti birlikteliklerini gözlerden uzak yaşıyor. 3 yıldır mutlu bir ilişki yaşayan çift son olarak yurt dışında bir basketbol maçına gitti.

BOY BOY POZLARINI PAYLAŞTI

Özel hayatıyla ilgili çok az şey paylaşan Acun Ilıcalı, bu kez sevgilisiyle verdiği pozlarını paylaştı. Takım üniforması giyen çiftin mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Ünlü televizyoncu daha önce sevgilisiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni. İnşallah daha uzun süre devam eder."