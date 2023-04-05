Verdiği 72 kilo ile gündem yaratan oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini açıkladı

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İşte depremin yerle bir ettiği Hatay'ın enkaz kaldırıldıktan sonraki hali

Olacak O Kadar, Baba Oluyorum, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Hayat Yokuşu, Aşk Yeniden ve Yeni Gelin gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Esin Gündoğdu, ameliyat olarak fazla kilolarından kurtuldu. Son haliyle adından söz ettiren Gündoğdu, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti.

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

138 kiloya kadar çıktıktan sonra ameliyat olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, son haliyle adeta bambaşka biri oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etti.