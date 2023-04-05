Verdiği 72 kilo ile gündem yaratan oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini açıkladı - Son Dakika
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Verdiği 72 kilo ile gündem yaratan oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini açıkladı

05.04.2023 16:14

Ameliyat ile 72 kilo birden verip bambaşka biri olan oyuncu Esin Gündoğdu, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Olacak O Kadar, Baba Oluyorum, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Hayat Yokuşu, Aşk Yeniden ve Yeni Gelin gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Esin Gündoğdu, ameliyat olarak fazla kilolarından kurtuldu. Son haliyle adından söz ettiren Gündoğdu, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti.

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

138 kiloya kadar çıktıktan sonra ameliyat olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, son haliyle adeta bambaşka biri oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti
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Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Verdiği 72 kilo ile gündem yaratan oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Verdiği 72 kilo ile gündem yaratan oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini açıkladı - Son Dakika
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