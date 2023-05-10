Aniden evlenen Ezgi Mola hakkında 'hamile' iddiası dolanıyor! Eşinden jet hızında yalanlama geldi - Son Dakika
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Aniden evlenen Ezgi Mola hakkında 'hamile' iddiası dolanıyor! Eşinden jet hızında yalanlama geldi

10.05.2023 11:42

Pazartesi günü sessiz sedasız şekilde Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan Aksallı, hamilelik iddiasını yalanlayarak "Zamanı gelince" dedi.

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi birçok başarılı projede yer alan Ezgi Mola, 5 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile pazartesi günü sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Basından gizli şekilde nikah hazırlığı yaparak evlenen Mola'nın hamile olduğu ileri sürüldü.

BEBEK İDDİASINI YALANLADI

İkili hakkında çıkan bebek iddiasının ardından Mustafa Aksallı'ya ulaşan Gazete Magazin ekibi, iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mola'nın hamile olmadığını söyleyen Aksallı, "Zamanı gelince" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Instagram'da 6,2 milyon takipçisi bulunan Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile nikahtan bir kareyi paylaşarak kalp emojisi koydu. Mola'nın kısa sürede 880 bin fazla beğeni alan paylaşımına Hande Erçel, Elçin Sangu, Eda Ece, Aslı Enver, Oğuzhan Uğur, Birce Akalay, Hazal Kaya, Burcu Biricik, Özlem Ada Şahin, Cemal Can Canseven ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola hamile mi? Eşinden jet yalanlama geldi
Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola hamile mi? Eşinden jet yalanlama geldi
Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola hamile mi? Eşinden jet yalanlama geldi
YORUMLAR
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Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola hamile mi? Eşinden jet yalanlama geldi Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola hamile mi? Eşinden jet yalanlama geldi

Erşan Kuneri, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aniden evlenen Ezgi Mola hakkında 'hamile' iddiası dolanıyor! Eşinden jet hızında yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aniden evlenen Ezgi Mola hakkında 'hamile' iddiası dolanıyor! Eşinden jet hızında yalanlama geldi - Son Dakika
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