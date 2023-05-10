Aniden evlenen Ezgi Mola hakkında 'hamile' iddiası dolanıyor! Eşinden jet hızında yalanlama geldi

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi birçok başarılı projede yer alan Ezgi Mola, 5 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile pazartesi günü sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Basından gizli şekilde nikah hazırlığı yaparak evlenen Mola'nın hamile olduğu ileri sürüldü.

BEBEK İDDİASINI YALANLADI

İkili hakkında çıkan bebek iddiasının ardından Mustafa Aksallı'ya ulaşan Gazete Magazin ekibi, iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mola'nın hamile olmadığını söyleyen Aksallı, "Zamanı gelince" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Instagram'da 6,2 milyon takipçisi bulunan Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile nikahtan bir kareyi paylaşarak kalp emojisi koydu. Mola'nın kısa sürede 880 bin fazla beğeni alan paylaşımına Hande Erçel, Elçin Sangu, Eda Ece, Aslı Enver, Oğuzhan Uğur, Birce Akalay, Hazal Kaya, Burcu Biricik, Özlem Ada Şahin, Cemal Can Canseven ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.