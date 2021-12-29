Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Türe'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

"BANA YENİ BİR HAYAT VERDİN"

Uzun zamandır anneannesi ile çektiği videolarla tanınan Berkcan Güven ise 2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Annesiyle olan fotoğraflarını paylaşan fenomen, şunları yazdı: "Bundan 14 sene önce dedemi kaybetmiştik, biraz yalnız yaşadıktan sonra düşüp felç geçirdin. Tek başına o evde bir gün boyunca yardım bekledin. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar 'düzelmez, yürüyemez' dedi. hiçbirini dinlemedin yaşama tutundun yaşam sana vurdukça sen daha fazla ayağa kalktın. Espriler yaptın, danslar ettin, milyonlarca insanı güldürdün. Herkes 'anneannesiyle dalga geçiyor' diyordu ama bilmiyorlardı ki beraber o eğlendiğimiz zamanlarla hayata döndün, bana yeni bir hayat verdin. Senin sayende buralardayım, senin sayende bir şeyler üretiyorum. Evde oturup sadece sohbet ettik ve tüm Türkiye bunları izledi, sen hiçbir şeyin farkında bile değildin."

"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM GİTMEZDİM"

"Bir bebek gibi olanları izledin ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yoktu. Belki güzel olan tarafı bu doğallığımızdı. Ama kötü haber dün geldi hayatımın en anlamlandıramadığım günüydü, hala kabul etmek istemiyorum gidişini, hala eve gittiğimde yatağındasındır belki diye şartlıyor beynim kendi kendimi. Çok üzgünüm anneannem. Hastalığın ilerlediği için Sapanca'daydın son bir sene, eskisi gibi görüşemedik, sohbet edemedik. 2 hafta önce yanına geldim seni gördüm uyuyordun ben odaya girince direk geldiğimi anladın yarı uykulu bana işaret yaptın sonrası yok bilseydim böyle olacağını gitmezdim, sana bir elveda bile diyemedi torunun çok üzgünüm."

"KANATLANIP UÇTUN YANIMIZDAN"

"Dedemin yanındasın artık kanatlanıp uçtun yanımızdan. Şimdi geriye dönüp baktığımda bir nesil senin kaybınla üzgün, buruk. Çünkü onlar kendi anneanneleri Şahide Türe'yi kaybetti. Rahat uyu anneannem. Sen nasıl hayat sana her vurduğunda ayağa kalktıysan aynısını şimdi ben yapacağım. Yerin cennet ona hiç şüphem yok. Seni çok seven torunun."

Fenomen paylaşımı kısa sürede 1,2 milyon fazla beğeni aldı