Arben Akış, Uluslararası Ödül Kazandı

İZMİR'de yaşayan 13 yaşındaki Arben Akış, The Pencil filmi ile İsviçre 'nin prestijli Momohill Film Fair 2025 etkinliğinde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü aldı. Akış, " Türkiye 'ye bir başarı getirmiş oldum. İleride iyi tanınan, ünlü bir oyuncu olmak, bu meslekten devam etmek istiyorum" dedi.

Mustafa ile Ümmihan Akış çiftinin oğlu Arben Akış, ailesi ve çevresinin oyunculuğa olan ilgisini, ezber kuvvetini ve ışığını fark etmesiyle 5 yaşında ajansa yazdırıldı. İlk reklam filminde oynayan Akış, ardından 'Hayatla Barış', 'Canım Oğlum', 'Bayram Şekeri', " Payitaht Abdülhamid', 'Mavera' ve 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi birçok yapımda oynadı. Son olarak 2024 şubat ayında Ankara'da çekilen 'Kalem/The Pencil' adlı filmde rol alan Arben Akış, İsviçre'nin prestijli Momohill Film Fair 2025 etkinliğinde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü aldı. 'The Pencil' adlı filmdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Akış, uluslararası arenadaki başarısıyla dikkat çekti. İleride daha da başarılı bir oyuncu olmak istediğini belirten Fevzi Çakmak Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Arben Akış, "İlk projem 5 yaşında oldu. Ondan sonra dizi ortamına girince kameralar, set, set ekibi, ortamı çok beğendim. Bu işi yapabileceğimi ilerletebileceğimi düşümdüm" dedi.

'REPLİKLERİ 10 DAKİKADA EZBERLEYEBİLİYORUM'

İlk başladığında, kameranın önüne çıkınca çok heyecanlandığını belirten Akış, "'Acaba yapabilecek miyim' diye tedirgin olmuştum ama sonrasında ilk kez kendimi televizyonda görünce daha çok çalıştım. Arkadaşlarım izleyince çok mutlu olmuştum. Bütün arkadaşlarım 'Seni bu dizide gördüm' deyince çok sevindim. Okuduğum replikleri 10 dakikada ezberleyebiliyorum. Oynayacağım rolü de baştan sona okuduktan sonra canlandıracağım kişinin hayatını hayal ediyorum. 'Nasıl biriymiş, bundan sonra ne yapar bu kişi' diyerek role girmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'EN KÜÇÜK OYUNCU OLARAK ÖDÜLÜ BEN ALDIM'

İsviçre'nin prestijli Momohill Film Fair 2025 etkinliğinde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü aldığı için gururlu olduğunu belirten Akış, "Filmde bir çocuğun, ailesinin kalem alacak parası olmamasına rağmen okumaya devam etmesi, bunun için çabalamasını anlatıyor. Ekibimizin içinde ve Türkiye'den en küçük oyuncu olarak ödülü ben aldım. Türkiye'ye bir başarı getirmiş oldum. Bunun için de ayrıca gururluyum. İleride iyi tanınan, ünlü bir oyuncu olmak, bu meslekte devam etmek istiyorum" dedi.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Arben Akış'ın annesi Ümmihan Akış (40) ise "3 yaşından itibaren Arben'de hep bir ışık olduğunu söylediler çevremizdekiler ve oyunculuğa yatkın olduğunu söylediler. Bunun üzerine ajansa yazdırmaya karar verdik. 5 yaşında ilk reklam filmini çekti. Daha sonra çok fazla popüler filmlerde oynamaya başladı. Şimdi de güzel bir başarı elde etti. Oğlumla gurur duyuyorum. İnsanın kendi çocuğunu televizyonda görmesi ayrı mutluluk. Yönetmenler her daim çok iyi olduğunu söylediler, hep devam etmesi yönünde bizi yönlendirdiler. Arben'in repliklerine evde ailece çalışıyoruz. Evimizin bir köşesini sahne gibi yapıp, orada ezber olsun, performans olsun birlikte alıştırma yapıyoruz" diye konuştu.