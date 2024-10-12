Arka Sokaklar'da Kaybolan Çocuklar İhmal Edilmiyor - Son Dakika
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Arka Sokaklar'da Kaybolan Çocuklar İhmal Edilmiyor

Arka Sokaklar\'da Kaybolan Çocuklar İhmal Edilmiyor

19 yıllık dizinin yeni bölümü, kaybolan çocuklar konusunu ele alıyor ve etkileyici sahnelerle geliyor.

12.10.2024 14:30
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19 yıldır ekranda olan polisiye dizi Arka Sokaklar, bu kez gündemden hiç düşmeyen kaybolan çocuklar sorununu konu edindi. Dizinin son bölümü için su altı arama kurtarma timi ve hassas burun köpeklerler kullanıldı.

VATANI KORUMAK ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR

Dizinin 18 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Rıza Baba'nın ağzından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözlerine yer veriliyor. Yemyeşil bir köyün görüntülerinin ardından Rıza Baba, basın mensuplarına açıklama yapıyor.

O MEZAR KİMİN MEZARI?

Arama kurtarma ekipleri ve üstü çiçeklerle bezenmiş bir mezar görselinin yer aldığı fragmanda Rıza Baba'nın 'En sonunda da unutacağız Leyla gibi, Narin gibi, Fidan gibi, Gülistan gibi... Ama soru hala cevaplanmamış olacak. Katil Kim? Bana 'Katil kim?' diye sormayın. Çünkü onu biz hariç herkes biliyor' sözleri dikkat çekiyor. Meçhul mezarın hangi çocuğa ait olduğu ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

ETKİLEYİCİ PRODÜKSİYON

Arka Sokaklar, etkileyici prodüksiyonuyla her hafta izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Gerçekçi olay örgüsü ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle göz dolduran dizinin yeni bölümü, bu kez çok daha büyük bir yapım ekibi ve geniş lojistik altyapıyla hazırlandı.

ÖZEL BÖLÜME, ÖZEL ÇEKİM

Arka Sokaklar'ın yayınlanacak olan 686'ncı bölümü için itinalı ve hummalı bir çalışmaya imza atıldı. Dizinin çekimleri İstanbul dışında hikayeye uygun bir köyde çekildi. Dizinin ekrana gelen özel bölümünün arama kurtarma sahnelerinde; 3 jandarma aracı olmak üzere altı adet kurtarma aracı, 30 kişilik JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timi, su altı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra; çeşitli iş makinaları da kullanıldı.

SU ALTI ÇEKİMLERİ

Özellikle su altı sahneleri ve eğitimli arama kurtarma köpekleriyle icra edilen sahneler dikkat çekti. Bu dev prodüksiyon sadece teknik ekipmanla sınırlı kalmadı. Alanında uzman profesyonel ekiplerin yanı sıra yerel ekiplerle de iş birliği yapıldı. Tüm bu titiz çalışmalar, Arka Sokaklar'ın 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici ile buluşacak.

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

HER CUMA KANAL D'DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'da Kaybolan Çocuklar İhmal Edilmiyor - Son Dakika

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