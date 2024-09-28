Arka Sokaklar\'ın \'Ayla\'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı

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60 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Bingöl'de yamaçtan düşerek ayak bileğini iki yerinden kırdı. Acil ameliyata alınansanatçının ayağına dokuz çivi takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Taçbaş, başarılı geçen operasyon sonrası takipçilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"AYAĞIMA 9 ÇİVİ ÇAKILDI"

'Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Arka Sokaklar', 'Eve Dönüş', 'Vuslat' ve 'Çukur' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu. Ünlü oyuncu, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yamaçtan inerken düştü. Ters dönen ayak bileği iki yerinden kırılan usta oyuncu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Ayağına platin ve çivi takılan Filiz Taçbaş, hastane odasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Elazığ'da doktorlara teşekkür ediyorum. Burası Şehir Hastanesi. O kadar güzel bir operasyon yaptılar ki ayağımı resmen yenilediler. Hatta 'diğer ayağımı da yapın' dedim. Ayağıma dokuz çivi çakıldı. Şanssız bir kırık ama ameliyat çok başarılı geçti. Hastanenin tüm personeline çok teşekkür ediyorum.



