Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı

Geniş Video İzle

Televizyon ekranlarının unutulmaz dizilerinden Arka Sokaklar'ın 'Ayla' karakterini canlandıran Filiz Taçbaş'dan sevenlerini korkuttu. Acile ameliyata alınan Taçbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sevenleri ve takipçileri derin bir nefes aldı.

28.09.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Bingöl'de yamaçtan düşerek ayak bileğini iki yerinden kırdı. Acil ameliyata alınansanatçının ayağına dokuz çivi takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Taçbaş, başarılı geçen operasyon sonrası takipçilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"AYAĞIMA 9 ÇİVİ ÇAKILDI"

'Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Arka Sokaklar', 'Eve Dönüş', 'Vuslat' ve 'Çukur' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu. Ünlü oyuncu, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yamaçtan inerken düştü. Ters dönen ayak bileği iki yerinden kırılan usta oyuncu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Ayağına platin ve çivi takılan Filiz Taçbaş, hastane odasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Elazığ'da doktorlara teşekkür ediyorum. Burası Şehir Hastanesi. O kadar güzel bir operasyon yaptılar ki ayağımı resmen yenilediler. Hatta 'diğer ayağımı da yapın' dedim. Ayağıma dokuz çivi çakıldı. Şanssız bir kırık ama ameliyat çok başarılı geçti. Hastanenin tüm personeline çok teşekkür ediyorum.

Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!


Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!
Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!
Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı!
Arka Sokaklar\'ın \'Ayla\'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı

Arka Sokaklar, Filiz Taçbaş, Televizyon, Ameliyat, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çevre:
    Ne kadar boş bir dizi. Koca İstanbul'a bir ekip yetiyor. Nerdesiniz şu an olay yerine yakınız . 20 6 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    arka sokaklar da olsaydı 2 güne iyileşir din?? 12 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Derin bir nefes aldık milletçe oh dedik 10 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Arkadaş ben bu paylaşımları bir türlü anlamıyorum yok kolunda serumlu yok ameliyata girerken ön hazırlık falan filan sadece ilgi beklentisi başka bir şey değil paylaşmazsa kimsenin haberi olmayacak kimse bir şey yazmayacak 6 1 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    filiz hanımın suratına nolmuş evet nolmuş? 3 1 Yanıtla
  • Ömer Demirel:
    bende derin bi nefes aldım.haberde bundan bahsetmemişsiniz,teessüf ederim size 2 0 Yanıtla
  • Can:
    Artık arka sokakların atladı değil ama saçma sapan haber yapmayın algı yapmayın saçmalamayın ya 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'ın 'Ayla'sı büyük badire atlattı! Acil ameliyata alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement