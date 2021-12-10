Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
10.12.2021 13:37
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinin fragmanı yayınlandı. Bugün heyecanlı sahneler beklenen dizide Esra Milenyum Soft'la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadır.
"AŞK MANTIK İNTİKAM"DA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Esra ve Çınar'ı Atlas'la ilgili konuşurken duyan Çağla gerçekleri öğrenmiştir. Bir an evvel Londra'ya dönmeleri için Çınar'a baskı yapar. Fakat Çınar babasını bırakıp gitme konusunda kararsızdır. Esra ise Ozan'dan uzaklaşmak için bir an evvel dönmek istemektedir. Fakat olaylar hiç de Esra'nın beklediği gibi gelişmez. Atlas'ın başına gelenler onun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Esra Milenyum Soft'la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadır…
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