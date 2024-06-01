Aşkım Kapışmak… TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ!.. - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Aşkım Kapışmak… TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ!..

Aşkım Kapışmak… TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ!..

Ankara merkezli 21 ilde, "Sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonlarında ilişki uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın gözaltına alınmadan bir saat önceki paylaşımı herkesi şaşırttı… Öte yandan ünlü yazarın önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda söyleşi ve programlarının da iptal edildiği öğrenildi.

01.06.2024 01:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapışmak'ın son paylaşımında ki "İyileri kötülerin yorduğu bir zamandayız" sözleri dikkat çekti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği çok sayıda söyleşi ve programlarının da iptal edildiği öğrenildi.

Sibergöz-42" operasyonlarında gözaltına alınanların arasında yer alan ünlü yazar Kapışmak'ın vereceği ve iptal edilen söyleşi ile imza günlerinin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verilmedi.

GÖZALTINA ALINMADAN BİR SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Polis operasyonu ile gözaltına alınmadan bir saat önceki paylaşımında "Merak etmeyin geçmiş sadece olumsuzluklar getirmez, yaptığınız her şeyin, ödediğiniz tüm bedellerin karşılığını da getirir. İyileri kötülerin yorduğu bir zamandayız. Genelde hep iyiler daha çok etkilenir. İçiniz rahat olsun, kötülerin sahnesini izliyorsunuz. Az kaldı son gösterimler, bence siz de hazır olun sıra iyi insanlar da. Birazcık sabır " sözleri dikkat çekti.

1 MİLYARLIK HAKSIZ KAZANÇ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiğinin belirlendiği aktarmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

Aşkım Kapışmak, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşkım Kapışmak… TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ!.. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
00:49 MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a yumruklu saldırı MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
00:33 Türkiye’nin Irak Büyükelçiliği’ne Anıl Bora İnan atandı Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği'ne Anıl Bora İnan atandı
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
00:03 Aziz Yıldırım’ın “Bize gelmek istiyor“ dediği Talisca’dan Fenerbahçe’yi üzecek paylaşım Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım
23:33 Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’tan ilk açıklama geldi Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi
23:20 Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?
23:11 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü 2 kişi hayatını kaybetti 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 02:27:55. #1.12#
SON DAKİKA: Aşkım Kapışmak… TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ!.. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement