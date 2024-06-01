Aşkım Kapışmak… TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ!..

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Kapışmak'ın son paylaşımında ki "İyileri kötülerin yorduğu bir zamandayız" sözleri dikkat çekti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği çok sayıda söyleşi ve programlarının da iptal edildiği öğrenildi.

Sibergöz-42" operasyonlarında gözaltına alınanların arasında yer alan ünlü yazar Kapışmak'ın vereceği ve iptal edilen söyleşi ile imza günlerinin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verilmedi.

GÖZALTINA ALINMADAN BİR SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Polis operasyonu ile gözaltına alınmadan bir saat önceki paylaşımında "Merak etmeyin geçmiş sadece olumsuzluklar getirmez, yaptığınız her şeyin, ödediğiniz tüm bedellerin karşılığını da getirir. İyileri kötülerin yorduğu bir zamandayız. Genelde hep iyiler daha çok etkilenir. İçiniz rahat olsun, kötülerin sahnesini izliyorsunuz. Az kaldı son gösterimler, bence siz de hazır olun sıra iyi insanlar da. Birazcık sabır " sözleri dikkat çekti.

1 MİLYARLIK HAKSIZ KAZANÇ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiğinin belirlendiği aktarmıştı.