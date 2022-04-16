Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var - Son Dakika
Üye Girişi

Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var

16.04.2022 08:14

Dört yıl önce Almanya'da müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenen ünlü şarkıcı Atiye, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğrafını paylaştı. Çiftin Farah Feza adında 2 yaşında bir kız çocukları var.

Türk pop müziğinin sevilen şarkıcılarından Atiye, uzun bir zaman sonra ilk defa eşiyle bir alışveriş merkezinde görüldü.
Ailece Japon restoranında yemek yiyen Atiye, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

EŞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlendi. Çiftin 2019 yılında da Farah Feza adında bir kızı dünyaya geldi. Özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraf ikilinin 1 yıl sonra paylaştığı ilk fotoğraf oldu.

YORUMLAR
500
YEE, geleneksel Türk sazlarını Hırvatistan'da müzikseverlerle buluşturdu YEE, geleneksel Türk sazlarını Hırvatistan'da müzikseverlerle buluşturdu Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

Almanya, Medya, Müzik, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var - Son Dakika


Son Dakika
08:10 Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
00:15 Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
00:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınlarla iftar yemeğinde buluştu!
00:00 Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddet uyguladı
23:59 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bir şey kaybetmedik, stres yok
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 08:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement