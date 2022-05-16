Aydın'ın İlk Gastronomi Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

Lezzetli ve sağlıklı yemekleriyle Ege'nin bir aynası olan, Aydın'ın kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtma ve gelecek nesillere aktarma fikriyle ortaya çıkan 'Aydın Gastronomisi'

kitabı, Kuruluş 1926 Restoran'da düzenlenen bir lansman ile tanıtıldı.

Kitaptan öne çıkan lezzetlerin hikayelerinin anlatıldığı şef sunumları eşliğinde gerçekleşen lansmanın ev sahipliğini; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaptı. Lansmana Ayhan Sicimoğlu ve

Gurme Ahmet Güzelyağdöken ile gastronomi dünyasının önde gelen pek çok ismi katıldı.

"Kitabımız, bölge ekonomisine katkı sağlayacak potansiyeli ortaya koyuyor"

Gecede konuşan Vali Aksoy; Aydın'ın ilk gastronomi kitabı olma özelliğini taşıyan bu yayın ile sağlıklı ve doğal yaşam gastronomisiyle öne çıkan ilin, bu anlamda keşfedilmesine ve tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Vali Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarih boyunca bereketli toprakları üzerinde yaşayan, birçok kültürün etkisini taşıyan Aydın mutfağı; kendine özgü yöresel lezzetlerini oluşturmuştur. Aydın ili, zeytiniyle ülkemizin en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasında yer alırken, inciri ve kestanesiyle de ülkemizde ve dünyada ilk sıralardadır. Bereketli topraklarında kendiliğinden pek çok ot, sebze ve meyve yetişen ilimizin toprak zenginliği, yemek kültürüne yansımıştır. Aydın Gastronomisi kitabı, bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu gastronomi potansiyelinin keşfedilmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem

taşıyor."

'Türk Mutfağı Haftası'na da katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Vali Aksoy, Aydın Gastronomisi Kitabı ile ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ve bundan sonra her yıl kutlanacak olan 'Türk Mutfağı Haftası'na da katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

"Aydın inciriyle dünyada ilk sırada"

Gecede, Gurme Ahmet Güzelyağdöken ve Ayhan Sicimoğlu, Aydın'ın gastronomi zenginliğini ve yemek hikayelerini anlattığı bir sohbet gerçekleştirdi. Konuşmasında "Ömür biter Ege bitmez" diyerek Ege'nin bereketli topraklarına değinen Sicimoğlu, dünyanın hiçbir yerinde zeytinyağlı yemek kültürü olmadığı; Türkiye'nin bu anlamda büyük bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirdi. Aydın incirinin ise yine dünya üzerinde benzersiz bir yere sahip olduğunu söyleyen Sicimoğlu, "Yurt dışındaki pazarlarda Türkiye'den en çok kuru incire

rastlıyorum; o da Aydın ilimizden dünyaya ulaşıyor" dedi.

Gurme Ahmet Güzelyağdöken ise, coğrafyanın çok bereketli olduğunu; medeniyetler boyunca da Aydın'ın bu bereketli toprakları nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Aydın'daki ot zenginliğinin ise lezzet çeşitliliğine çok büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Lansmanda, börülce ekşilemesinden Aydın gevreğine, zeytinyağlı kuru incirden sabuniye lokumuna kadar Aydın'a has lezzetler tadıldı. Gece, zeybek gösterisiyle son buldu.

Birbirinden leziz 117 tarif ve hikayeleri bir arada

Birçok özel yöresel lezzetin yer aldığı kitapta; yağlı kesikten cingen pilavı'na, dalama tandırından kulak çorbasına, Nazilli pidesinden turp otu ekşilemesine, kedirgen

kavurmasından kabak karnıyarığa, ekmek dolmasından topalak aşına kadar Aydın'ın yemek kültürünü yansıtan çok özel tarifler bulunuyor. Orijinal tariflerin yanı sıra yemek hikayelerinin anlatıldığı kitapta, tam 117 tarif özel fotoğraflarla sıralanıyor.

Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin katkılarıyla hazırlandı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat liderliğinde büyük emek ve titizlikle hazırlanan kitap; Yayın Koordinatörü Reyhan Gülpınar, İstanbul Gastronomi kurucusu ve Gastronomi Editörü Sabriye Kocabalkan, Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Üyesi Dr. Emrah Köksal Sezgin, Esnaf Lokantası İşletmecisi Hayrettin Dincil, Yöresel Yemek Danışmanı Azize Gülpınar, Araştırmacı Havva Çetintürk ve Cansu Öztürk'den oluşan bir ekip tarafından hayata geçirildi. Gurme ve Yemek Araştırmacısı Ali Gökçen Adar, Gurme Ahmet Güzelyağdöken ve Şef Mehmet Yalçınkaya ise yazıları ile kitaba katkı sağladı.

Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel şehir" diye anlattığı, üzerinde birçok medeniyetin yaşadığı, 23 antik kentiyle görkemli bir tarihe ev sahipliği yapan Aydın, Ege'nin

her dönemde yıldızı parlayan sembol kentlerinin başında geliyor. Müthiş bir gastronomi zenginliğine sahip Aydın'ın; Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde söz ettiği gibi dağlarından yağ, ovalarından bal akıyor. Güler yüzlü insanları, birbirinden güzel koyları, tatil beldeleri, el sanatları ve tarihiyle de bir yeryüzü cenneti olan Aydın, gastronomi anlamında ülkemizin önemli bir potansiyelini yansıtıyor.