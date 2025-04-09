Aziz Yıldırım\'ın kızı Yaz Yıldırım\'dan Ogeday Girişken paylaşımı

Fenerbahçe'nin 1998-2018 yılları arasında kulüp başkanlığı görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ın 2013 senesinde dünyaya gelen kızı Yaz Yıldırım, gözlerden uzak bir şekilde büyüdü. Ancak son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaz Yıldırım, eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi. Survivor'ın 2016 sezonunun kazananı olan Ogeday Girişken ile buluşan Yaz Yıldırım, ikiliyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına "Büyük Fenerbahçeli kürekçi ve Survivor şampiyonu" notunu düştü.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, geçtiğmiiz aylarda ise Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etmiş ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmişti.