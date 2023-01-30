Babam ve Oğlum'un Deniz'i büyüdü delikanlı oldu! Genç oyuncu değişimiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Babam ve Oğlum'un Deniz'i büyüdü delikanlı oldu! Genç oyuncu değişimiyle dikkat çekiyor

30.01.2023 13:37

Babam ve Oğlum, Bez Bebek gibi yapımlardaki performansıyla en başarılı çocuk oyuncu olarak gösterilen Ege Tanman, son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde 24 yaşında olan Tanman, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayarak Babam ve Oğlum, Bez Bebek, Çocuk, Leyla ve Mecnun gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan Ege Tanman, genç bir delikanlı oldu. Çocuk yaştaki başarısıyla şöhreti yakalayan oyuncu, değişimiyle de gündeme geldi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Babam ve Oğlum filmindeki ağlama sahneleriyle gönüllere taht kuran Tanman, Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. 24 yaşına giren oyuncu uzayan boyu ve sakallarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Tanman'ın pozları ise takipçilerinden tam not alıyor.

Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti

BABAM VE OĞLUM FİLMİNE NASIL SEÇİLDİ?

Genç oyuncu Ege Tanman, daha önce Babam ve Oğlum filmine babasının sayesinde seçildiğini söyleyerek şunları anlatmıştı: "Eski fotoğrafları karıştırırken Babam ve Oğlum'un casting sürecinde babamın Çağan Irmak'a attığı maile ulaştım. Ajanstaki ilk elemeleri bile geçememişken, bu mail'in üstüne Çağan Abi'nin asistanı, babamı arayıp bizi görüşmeye davet etmişti. Görüşmeden sonra her şey çok keyifliydi, ölçülerim falan alındı ancak bir süre sonra telefon açıp bu projede benimle çalışamayacaklarını söylemişlerdi. Bu projeyi nasıl gönülden istediysek, benim yerime oynayacak arkadaş ezber konusunda sıkıntı yaşamış, o yüzden tekrar ben seçilmiştim. Sonrasında 1 hafta boyunca Hasibe Eren ile senaryoyu ezberledik. Çekim anlarında ise bütün ekibin doğallığıyla, Çağan abinin samimiyetiyle ve usta oyuncularla oynamanın verdiği keyifli ciddiyet ile böyle bir iş çıktı ortaya. Bu yolda bana güvenen başta babam Serdar Tanman'a, çok sevdiğim ve örnek aldığım Çağan Irmak'a ve bugüne kadarki bütün rol arkadaşlarıma, set çalışanlarına çok teşekkür ederim."

İşte Ege Tanman'ın son hali...

Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
Babam ve Oğlum filmindeki başarısıyla tanınan Ege Tanman delikanlı oldu! Değişimi ve pozları dikkat çekti
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Son Dakika Magazin Babam ve Oğlum'un Deniz'i büyüdü delikanlı oldu! Genç oyuncu değişimiyle dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babam ve Oğlum'un Deniz'i büyüdü delikanlı oldu! Genç oyuncu değişimiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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