Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim - Son Dakika
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Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim

26.05.2022 10:39

Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, kendine tatil arkadaşı bulmak için ilan verdi. Aradığı kriterleri sıralayan Candan, verdiği ilanda kişiye günlük 300 dolar vereceğini söyledi.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.

GÜNLÜK 5 BİN TL'YE ARKADAŞ ARIYOR

Geçtiğimiz sene de sosyal medya hesabından ilan vererek günlüğü 200 dolara arkadaş arayan Candan, bu sefer de kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladı. Instagram hesabından kriterlerini sıralayan Candan, "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle businessclass uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun" dedi.

Bahar Candan'ın günlük 5 bin TL'lik arkadaşlık ilanına kimlerin başvuracağı ise merak konusu oldu.

Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi
Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi
Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi
Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi
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Bahar Candan, Medya, Dubai, dolar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim - Son Dakika


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