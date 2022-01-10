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"Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç!" - Son Dakika

"Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç!"

10.01.2022 11:15
"Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç!"

'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının son bölümünde ağaç maskesi sosyal medyaya damga vurdu. Herkes maskenin altından Suzan Kardeş'in çıkmasını beklerken maskenin altından Derya Baykal çıktı. Sosyal medyada Baykal'a beğeni mesajları yağdı.

RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu "Maske Kimsin Sen?" yarışması son bölümüyle gündemde. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının son bölümüne Derya Baykal damga vurdu.

'Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç!'

"Maske Kimsin Sen?" yarışmasının 3. bölümünde, 'ağaç' maskesi sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesi TT'de uzun süre konuşulan ağaç maskesinin altından çok sevilen bir isim çıktı.

Herkes Suzan Kardeş olduğunu düşünürken, maskenin altından ünlü tiyatro sanatçısı Derya Baykal çıktı.

AĞAÇ MASKESİ OLAY OLDU

Derya Baykal maskesini açtıktan sonra sosyal medyada da "Ağacı sevin! Çok güzel bir yolculuktu, çok eğlendim! Çok teşekkür ederim" yorumunda bulundu.

'Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç!'

Derya Baykal'ın kızı Ferhan Şensoy da annesini paylaşarak "Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç" yorumunda bulundu.

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Maske Kimsin Sen, Derya Baykal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç!' - Son Dakika Magazin


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