RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu "Maske Kimsin Sen?" yarışması son bölümüyle gündemde. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının son bölümüne Derya Baykal damga vurdu.

"Maske Kimsin Sen?" yarışmasının 3. bölümünde, 'ağaç' maskesi sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesi TT'de uzun süre konuşulan ağaç maskesinin altından çok sevilen bir isim çıktı.

Herkes Suzan Kardeş olduğunu düşünürken, maskenin altından ünlü tiyatro sanatçısı Derya Baykal çıktı.

AĞAÇ MASKESİ OLAY OLDU

Derya Baykal maskesini açtıktan sonra sosyal medyada da "Ağacı sevin! Çok güzel bir yolculuktu, çok eğlendim! Çok teşekkür ederim" yorumunda bulundu.

Derya Baykal'ın kızı Ferhan Şensoy da annesini paylaşarak "Benim annem kolbastı oynayan bir ağaç" yorumunda bulundu.