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Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı - Son Dakika

Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı

15.02.2022 12:56

Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer alıyor. Göz ile ilişkisini bitiren Yelliler, Sevgililer Günü için derin göğüs ve bacak dekolteli kırmızı bir elbise giyerek poz verdi.

İki çocuğunun babası ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Fatoş Yelliler aradığı mutluluğu bulamadı. Mardini ile boşandıktan sonra Göz ile aşk yaşayan Yelliler'in ilişkisi kısa sürdü. Değişimiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Yelliler, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gökhan Göz ile ayrıldıktan sonra hayatında biri olmadığı bilinen Fatoş Yelliler, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir kombin yaptı. Derin göğüs ve bacak dekolteli kırmızı bir elbise tercih eden ünlü isim, verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak "Sevgililer Günü kutlu olsun" notunu ekledi. Fatoş Yelliler'in dün akşamı biriyle kutlayıp kutlamadığı ise merak konusu oldu.

Yasak aşkıyla gündem olan Fatoş Yelliler, göğüs dekolteli elbisesiyle Sevgililer Günü pozu verdi

YENİ YILDA DA KIRMIZI ELBİSESİNİ GİYMİŞTİ

Fatoş Yelliler, yılbaşında da kırmızı elbiseli bir pozunu paylaşarak "2022 tüm güzelliklerinle bize gelmeni diliyorum, herkes için huzur, sağlık, mutluluk, başarı ve bereket getirmeni tüm kalbimle temenni ediyorum, kendim için ne dilediğimi ise beni tanıyanlar çok iyi biliyor" demişti.

Yasak aşkıyla gündem olan Fatoş Yelliler, göğüs dekolteli elbisesiyle Sevgililer Günü pozu verdi


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Sevgililer Günü, Berdan Mardini, Gökhan Göz, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı - Son Dakika
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