Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi

26.05.2022 15:48

53 yaşındaki Kamran Dadashzade, Fatih Beyazıt'ta iki esnaf grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında silahlı çatışma yaşanmış ve 1'i polis 7 kişi yaralanmıştı. Çatışmanın ortasında kalan Azerbaycan uyruklu Kamran Dadashzade ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Kamran Dadashzade yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

OYUNCULUĞUN YANI SIRA ELEKTRİK İŞLERİ YAPIYORDU

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Kamran Dadashzade'nin birçok dizi ve filmde rol alan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Azerbaycan Sumgayıt Devlet Dram Tiyatrosu oyuncusu olan Dadashzade'nin Türkiye'de de oyunculuk hayatına devam ettiği öğrenildi. 16 ve 20 yaşlarında iki kız çocuğu babası olan Dadashzade oyunculuğa ek olarak elektrik işleri ile uğraşıyordu. Çatışmanın yaşandığı gün malzeme çantası ile elektrik işlerini yapacağı iş yerine doğru yürüdüğü ve kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanan oyuncu Kamran Dadashzade hayatını kaybetti
Kamran Dadaşzade

"ÇOK İYİ İNSANDI, KİMSEYİ ÖLDÜĞÜNE İNANDIRAMIYORUZ"

Umut Oyuncuları Tiyatrosu sahibi Ayhan Ünlü, arkadaşı Kamran Dadaşzade'nin ölümüne inanamadıklarını söyleyerek, "Karıncayı incitmeyecek bir insandı, dört dörtlük bir insandı. 3.5 yıllık bir arkadaşlığımız vardı adamın hayatı dizi ve oyunculuktu. Onun yanı sıra elektrik işiyle uğraşıyordu. Beyazıt'a elektrik tadilatı için gitti. Eşine ben bugün geç çıkacağım demiş. Olayın ortasında kalmış. Orada kendisini savunamıyor ve kafasından vuruluyor. Sonra hastaneye kaldırılıyor. Orada dün saat 10.30'da vefat ediyor. Cenazesi İstanbul'da defnedilecek. Kendisi Azerbaycan'da tanınan ve bilenen bir oyuncuydu. Özel bir Türk televizyonunda dizide oynamıştı. O dizide Azerbaycan cumhurbaşkanını oynamıştı. Şu an herkes şokta beni arıyorlar olayın aslı var mı diye. Çünkü milleti inandıramıyoruz böyle bir ölüm nasıl olur diye. Sessiz bir insandı. 10 lirası varsa 5 lirasını sana verebilecek bir insandı. Yeri geldi mi aç tok çalıştık. Sen nasılsan o da öyleydi. Karşısındaki insana göre biriydi. Şoktayız" diye konuştu.

Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
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Kaynak: İHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, silahlı çatışma, Azerbaycan, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

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