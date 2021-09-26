Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu: Ekranları çok özledim

Türkiye 'nin en genç sunucusu olarak 12 yaşında çocuk defileleri sunumu ile ekranlara merhaba diyen Melike Öcalan 5 yıl önce ekranlara ara verme kararı almıştı. Öncelikle kendisine ve ailesine vakit ayırmak için ekranlardan uzaklaşma kararı alan Melike Öcalan uzunca bir süre annesi ve kardeşi ile yaşayarak dolu dolu vakit geçirdiler.

Pandemi dönemi boyunca da Bodrum 'daki evine yerleşen Öcalan bu dönemde boş oturmayarak televizyon için yeni projeler üretirken, gelecekte yazacağı kitabının da taslaklarını hazırlamayı ihmal etmedi. Bodrum Bardakçı koyundaki evinde yepyeni dostluklara imza atan başarılı sunucu Azka Otel'de kalan eski dostu İzel ile güzel bir ikili olmuşlar.

Günlerinin çoğunu otelin bahçesinde geçiren iki dost aynı zamanda güzel bir fotoğraf çekimi de yapmışlar. Çekimlerde A'dan Z'ye her şeyle İzel bizzat ilgilenerek Melike Öcala'na muhteşem bir çekime imza atmış.

Rahmetli Zeki Müren 'in de en çok sevdiği koy olan Bardakçı Koyunun ruhu ve tılsımına inanan iki arkadaş yakın zamanda çok iyi işlere imza atacaklarını söylüyorlar.

Melike Öcalan, "Meğer ne kadar hasretmişiz aynı sektörde, aynı dili konuşup, yapıcı fikir alışverişi yapabileceğimiz dostluklara, bir baktık ki ben onun saçını, o benim makyajımı, ben onun şarkı seçimini, o benim fotoğraf çekimimi yapar hale gelmişiz. 2021 yazı bize birbirine çok faydalı bir dostluğun anahtarını hediye etti.