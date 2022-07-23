Bir metrelik çift Sivas'ta gerçekleştirilen ikinci düğünlerinin ardından dünya evine girdi - Son Dakika
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Bir metrelik çift Sivas'ta gerçekleştirilen ikinci düğünlerinin ardından dünya evine girdi

23.07.2022 15:19
Bir metrelik çift Sivas'ta gerçekleştirilen ikinci düğünlerinin ardından dünya evine girdi

Boyları 108 santimetre olan Sivaslı Ahat(23) Emine Demirel(24), akondroplazili çiftin ikinci düğünü Sivas'ta gerçekleştirildi.

Boyları 108 santimetre olan Sivaslı Ahat(23) Emine Demirel(24), akondroplazili çiftin ikinci düğünü Sivas'ta gerçekleştirildi.

Boyları 1 metre 8 santimetre olan Sivaslı Ahat Öztürk ve Emine Demirel çiftçi sosyal medyadan tanışarak evlenme kararı almıştı. İlk düğün geçtiğimiz günlerde Emine Demirel'in memleketi Gümüşhane'de yapılmıştı. İkinci düğün ise bugün Öztürk'ün memleketi Sivas'ta gerçekleştirildi. Çift tamamlanan düğünlerin ardından dünya evine girdi. Çift, geniş katılımla gerçekleşen düğünde dakikalarca dans etti. Çiftçin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Sosyal medya yorumları üzdü

Ahat Öztürk çok mutlu olduğunu anca Gümüşhane'de gerçekleşen düğünün ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumları üzüldüklerini dile getirip, "Yoğun duygular içerisindeyiz hem stresli hem de mutluyuz. Gümüşhane'de müstakbel eşimin kına gecesi düğün tarzında oldu. Çok güzel oldu, oranın halkına teşekkür ederim. Şimdi sıra bizde diyoruz ve Yiğidoları salona davet ediyoruz. Bir sosyal medya platformunda tanıştık. Şimdide Allah izin verirse dünya evine giriyoruz. Evliliğimiz hakkında olumlu tepkilerde oldu olumsuz tepkilerde oldu. Bazı insanlar, 'Çocuk yapmayın çocuğunuzda sizin gibi olur', 'çocuk evliliğine hayır' gibi yazılar yazıldı. Bunlara da üzüldük" dedi.

Emine Demirel ise çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi. "Harika duygular içerisindeyim, aşkı, sevgiyi onda tattım. Sabretmeyi onda öğrendim. Onu çok seviyorum" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Emine Demirel, Gümüşhane, Sivas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir metrelik çift Sivas'ta gerçekleştirilen ikinci düğünlerinin ardından dünya evine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir metrelik çift Sivas'ta gerçekleştirilen ikinci düğünlerinin ardından dünya evine girdi - Son Dakika
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