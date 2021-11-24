Bugün ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

KANUNSUZ TOPRAKLAR BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Malik Paşazade, jandarmalara teslim olmuştur. Olanları anlatmak için Davut'a koşar Gülfem, ama gördüğü manzara karşısında yıkılır. Ali Gelik'se Maden Mahallesi'nde yaşadığı hezimetin kuyruk acısını Celal ve Fatma Ana'ya eziyet ederek çıkartmaya çalışmaktadır. Ama önce Gülfem dikilir Ali Gelik'in karşısına ve içindeki bütün nefreti kusar… 'Sen annesinin bile sevmediği bir evlatsın!" - Bu laf ve yediği tokat kulaklarından silinmez Ali Gelik'in. Paramparça olmuştur. Soluğu Bolu'da annesinin yanında alır. Böylece onun bu acımasız karakterinin altında yatan gerçekler, acılarla geçen çocukluğu çıkar su yüzüne. Malik Bey'in yokluğunda madenin başına geçen Gülfem'se çok zor şartlarda çalışmaya devam eden madenciler tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ama Davut vardır yanında. Onu yalnız bırakmayacak, yaşadığı her zorlukta düşmemesi için elinden tutacaktır. Paşazade Madenciliğin zor günler yaşadığını öğrenen ve onu haince ele geçirmeye çalışan Ali Gelik'e karşı omuz omuza, nefes nefese savaşacaktır iki aşık…

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Osman Bey'in korkusuz hamlesi

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Nikola, Mari ile evlenmek istiyor

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

Osman Bey kaleden nasıl çıkacak?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?