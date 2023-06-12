Bülent Ersoy Konserinde Şov Yaptı: Sahnede Orkestrasına Para Saçtı - Son Dakika
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Bülent Ersoy Konserinde Şov Yaptı: Sahnede Orkestrasına Para Saçtı

12.06.2023 09:17

Bülent Ersoy, gösterişli kıyafetiyle sahneye çıkarak orkestrasına para saçtı. Ünlü şarkıcının bu hareketi alkışlarla karşılandı. Geçtiğimiz sene de konserinde orkestrasına para saçan Ersoy, yaptığı harcamalarla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Şarkıları ve kendine has tarzıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, yaptığı harcamalarla da konuşulmaya devam ediyor. Önceki akşam gösterişli bir kıyafetiyle sahneye çıkan Ersoy, şovuyla da dikkatleri üzerine çekti.

SAHNEDE PARA SAÇTI

Daha önce birçok kez sahnesinde para saçan Bülent Ersoy, bu sefer de kural bozmadı. Kırmızı gösterişli kıyafetiyle sahneye çıkan Diva lakaplı Bülent Ersoy, şarkı arasında orkestrasına para saçtı. Ersoy'un şovu ise alkış ve ıslıklarla karşılandı. Ünlü ismin o anları da Temiz Magazin tarafından kayda alındı.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz sene de konserinde orkestrasına 5 bin TL para saçmıştı.

Bülent Ersoy konserinde şov yaptı! Sahnede orkestrasına para saçtı
Bülent Ersoy konserinde şov yaptı! Sahnede orkestrasına para saçtı
YORUMLAR (2)
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Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy Konserinde Şov Yaptı: Sahnede Orkestrasına Para Saçtı - Son Dakika


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