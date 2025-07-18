Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov

Ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel, sezon boyunca Now TV'de sunduğu "Çağla ile Yeni Bir Gün" programının final yapmasının ardından tatil için Çeşme'ye gitti. Ünlü sunucu ve manken, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte Çeşme'de yorgunluk atıyor.

Gün içinde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran Şıkel, akşam saatlerinde ise Ege'nin renkli gece hayatına karışıyor. Sağlıklı yaşamı, fit görünümü ve düzgün fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, bu kez eğlenceli anlarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde arkadaş grubuyla birlikte Çeşme'deki popüler bir mekâna eğlenmeye giden Şıkel, çalan müziğin ritmine kapılarak sürpriz bir oryantal dans performansı sergiledi. Ünlü sunucu, kıvrak dans figürleri ve sempatik tavırlarıyla mekândaki misafirlerden büyük alkış topladı.

Eğlenceli dakikalarını kayıt altına almayı ihmal etmeyen Çağla Şıkel, oryantal dans ettiği o anları takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada yoğun ilgi gördü.