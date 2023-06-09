Camdaki Kız'daki aşk üçgeni cinayet getirdi! Laz Kızı, Hayri'yi kalbinden bıçakladı - Son Dakika
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Camdaki Kız'daki aşk üçgeni cinayet getirdi! Laz Kızı, Hayri'yi kalbinden bıçakladı

09.06.2023 08:59

Camdaki Kız dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Laz Kızı, kendisini kandıran sevgilisi Hayri'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Dizide Hayri'yi oynayan Cihangir Ceyhan, finale bir hafta kala diziden ayrıldı.

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Engin Şenkan ve Tamer Levent'in başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 81. bölümle ekrana geldi. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Laz Kızı, kendisini evliyim diye kandıran Hayri'nin daha önce boşandığını öğrendi.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Hayri, Nalan ve Türkan ile ilişkisini bitirmek için harekete geçti. Nalan'dan ayrılan Hayri, sonra da Türkan'ın evine giderek eşyalarını topladı. Hayri'nin kendisini kandırdığını öğrenen Laz Kızı, Türkan'ın evinin önüne gitti. Gözünü karartan Laz Kızı, Hayri'nin sözlerine kulak asmadı. Öfkeden gözü dönene Laz Kızı, elindeki bıçağı Hayri'nin kalbine sapladı.Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri kanlar içinde yere düştü.

Camdaki Kız'da yasak aşk cinayeti! Cihangir Ceyhan diziye veda etti

"İYİ Kİ ÖLDÜN HAYRİ"

Finale bir bölüm kala diziden ayrılan Cihangir Ceyhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İyi ki öldün Hayri. Kamera önü ve kamera arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma, yönetmenlerimize bu yolculukta bana eşlik ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Not: Hayri ve benzeri insanları günahım kadar sevmem lakin dünyamızda böyle insanların maalesef var olduğunu biliyoruz. Sizlerin de en az benim kadar Hayri gibilerden uzak durmanız adına elimden geleni yaptım, umarım başarılı olmuştur. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız'da yasak aşk cinayeti! Cihangir Ceyhan diziye veda etti
Camdaki Kız'da yasak aşk cinayeti! Cihangir Ceyhan diziye veda etti
Camdaki Kız'da yasak aşk cinayeti! Cihangir Ceyhan diziye veda etti
Camdaki Kız'da yasak aşk cinayeti! Cihangir Ceyhan diziye veda etti
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: İnsanlara kötü örnek olan bir dizi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'daki aşk üçgeni cinayet getirdi! Laz Kızı, Hayri'yi kalbinden bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'daki aşk üçgeni cinayet getirdi! Laz Kızı, Hayri'yi kalbinden bıçakladı - Son Dakika
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