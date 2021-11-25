Cansu Dere İspanya'dan ödül alıyor

Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler düzenleyen Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ödülle layık görüldü.
Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları güçlendiren özel isimlere verilen ödüller kapsamında Dere "Bireysel Başarı Ödülü" alacak.
Başarılı oyuncu 1 Aralık'ta Madrid'deki Four Seasons Otel'de yapılacak olan törene katılacak.
Cansu Dere özellikle Anne, Sıla ve Sadakatsiz dizilerindeki rolüyle İspanyol kamuoyunda büyük çapta tanınması ve beğeni toplaması sebebiyle ödül verildiği açıklandı.
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