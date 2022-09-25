Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu

Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti. İnançer, 5 Eylül günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze törenin ardından toprağa verildi.

İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel, tarikatının yeni postnişinin Türk sanat müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu.

17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup olan Özhan, İnançer'in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu. İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren 'Hakk'a göçeceği zamana kadar' hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.