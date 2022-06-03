Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde - Son Dakika
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Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde

03.06.2022 13:16
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılması planlanan ancak şehit haberleri ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenen Ezgi Pekel konserinde gençlerle bir araya geldi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılması planlanan ancak şehit haberleri ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenen Ezgi Pekel konserinde gençlerle bir araya geldi.

Ceyhanlılar, Adana doğumlu müzisyen, besteci, söz yazarı Ezgi Pekel'in şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Ceyhanlılar'ın coşkusuna ortak olan Başkan Hülya Erdem, konser boyunca çocuklarla, genç kızlarla dans etti.

Tüm gençleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye çağıran Başkan Hülya Erdem, Ceyhan Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde kendini genç hissedenlere ve tüm gençlere iyi eğlenceler diledi. Başkan Erdem, iki kez ertelenen konserin ardından Ceyhan'a yeniden gelen Ezgi Pekel'e teşekkür ederken; konserinin son bölümünde Ceyhanlılar, İzmir Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde
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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Hülya Erdem, Ceyhan, Yerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyhanlılar Ezgi Pekel Konserinde - Son Dakika


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